Autoridades, sin atender a vecinos de Aguaruto

Sinaloa.- Los vecinos de la avenida Dalias, calles Olmo y la Sinaloa, de la sindicatura de Aguaruto están inconformes por el paso de las góndolas que cruzan varias colonias, además de que aún no han sido atendidos por las autoridades, ni municipales ni estatales.

José Cruz Ibarra Bernal dijo que sostendrán el plantón que iniciaron el pasado miércoles por la calle principal, por donde pasa este tráfico pesado, hasta que les den una respuesta favorable.

Ayer, los inconformes repartieron volantes para informar a los habitantes de la sindicatura el porqué de su protesta.

Molestia

Entre las inconformidades es que las góndolas que acarrean material pétreo del río con sus vibraciones les están provocando daños a sus viviendas y son generadoras de mucho ruido, lo cual les provoca estrés. También algunos conductores cruzan la zona poblada a exceso de velocidad, denunciaron.

Los quejosos aseguraron que no están pidiendo que las góndolas no trabajen porque de las cribas viven varias familias, solo piden a las autoridades que les hagan un acceso por donde no molesten a los habitantes. Esperan que pronto las autoridades acudan a atenderlos.