Autoridades y sociedad civil reconocen valentía de policías estatales

Sinaloa.- Ser familiar de un policía es un gran orgullo. Pese a que son juzgados diariamente por la ciudadanía, hacen un gran esfuerzo para garantizar la tranquilidad de los sinaloenses. Estas fueron las palabras de Edna, esposa de un elemento, durante el festejo por el Día del Policía.

Además de mencionar que no hay día que no vivan con angustia por saber si regresarán a casa o serán víctimas de los riesgos que esta profesión conlleva, aun así dijo que es motivo para sentirse feliz, porque no hay elemento que no trabaje con la camisa bien puesta para tener un Sinaloa seguro.

Sus palabras fueron de aliento para los cientos de agentes que se dieron cita al festejo por el Día del Policía Estatal, el cual fue organizado por empresas y la sociedad civil, quienes sumaron esfuerzos para reconocer el trabajo que diariamente hacen en los 18 municipios de la entidad, con el fin de reducir los índices delictivos.

Cambio

En representación de la ciudadanía, el coordinador general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, expresó el sentir que tiene la sociedad respecto a la labor de los elementos, agradeciéndoles la generosidad, la vocación, el esfuerzo y la valentía con la que trabajan, con el fin de preservar el orden y la paz; y destacó que la actual Administración se encuentra logrando cosas buenas en materia de seguridad, y esto es reflejado con la labor que realizan los policías: “Vamos por buen camino, y esto se debe a los policías, que se ponen la camiseta y salen a la calle”, dijo.

Con música en vivo amenizan el festejo. Foto: El Debate

Por su parte, el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, resaltó que hombres y mujeres que se encuentran al servicio de esta corporación han marcado un cambio en Sinaloa, siendo la entidad un referente a nivel nacional con la tendencia a la baja en los índices delictivos, donde señala que es un fuerzo de todas las corporaciones policiales, así como de los tres niveles de Gobierno.

Los elementos policiales agradecieron el apoyo que se les brinda para ser mejores en cada una de las áreas que se desempeñan, por la capacitación constante a las que son enviados, así como el reforzamiento de equipamiento, como armamento y patrullas.

Entre los invitados se encontraba el vicario Zepeda Osuna, quien felicitó a los elementos presentes y motivó a que sigan esforzándose por dar lo mejor de sí; además, invitó a la sociedad en general a que desde casa se empiece con el cambio y se trabaje con honradez y valores, con el fin de que las condiciones de Sinaloa sean diferentes y con mayor seguridad.

Festejo

Los elementos de la corporación fueron celebrados con el apoyo de empresarios que forman parte de la Intercamaral Culiacán, así como por Coppel y SuKarne, quienes aportaron alrededor de 700 regalos; la Secretaría de Turismo regaló noches de hotel en Mazatlán; mientras que la asociación de ganaderos aportó el banquete.

El festejo estuvo amenizado por Calibre 50 y Banda Carnaval.