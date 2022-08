Autos escasean por déficit de chips y repuntan precios en Sinaloa

El sector de la industria de los alimentos en Sinaloa tiene que obtener materia prima para industrializar sus productos, por lo que los incrementos en la canasta básica han golpeado la rentabilidad de los costos de producción, subiendo los gastos de las industrias en lo que va del año. Este conflicto se le atribuye a la inflación, que en el 2022 no ha dejado de presentar incrementos en el país.

El presidente de Canacintra lamentó que esta no sea la única industria que ha tenido que subir costos a raíz de los aumentos en la inflación y de la canasta básica, ya que industrias como la del pollo, el huevo y de alimentos, tienen que costear precios estratosféricos para industrializar sus productos.

Ante el desequilibrio, Álvarez Torres agregó que se está buscando traer la producción de Asia para América; sin embargo, se trata de un ejercicio paulatino y progresivo que no ha solucionado el conflicto.

“Y no son solamente los chips, también las luces led, los accesorios... Hubo un problema de desabasto general de muchos de los elementos que tienen que ver con tecnología porque se dedicaron a producir otras cosas y algunas industrias se pararon”, lamentó.

El empresario industrial expuso que a raíz de los conflictos internacionales en las cadenas de producción por la falta de chips, en los últimos meses los costos de los automóviles siguen en crecimiento, lo que no es un problema local, sino que proviene del movimiento de las producciones de Asia hacia otros lugares.

