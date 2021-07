Avala Morena exigir certificado de vacunación en Sinaloa; PRI califica como medida extrema

Culiacán, Sinaloa.- Mientras que la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, la priista Guadalupe Iribe Gascón calificó una medida extrema exigir el expediente de vacunación en Culiacán y Mazatlán para ingresar a escuelas, centros comerciales, restaurantes y espacios públicos, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Flor Emilia Guerra Mena, dijo que en Sinaloa ya no puede dejarse a la voluntad de las personas si quieren vacunarse o no contra el Covid-19.

Iribe Gascón recomendó que lo primero es tener vacunada a toda la población, y al no tenerla, no es posible exigirle algo que no se le ha dado como autoridad. Lo recomendable en estos momentos, manifestó en insistir a los jóvenes mayores de 18 años que acudan a recibir su dosis en los diversos centros de la Secretaría de Salud.

“Sabemos que la vacuna no te vuelve inmune, pero si te protege, por eso el llamado nuestro será a la prevención y a cuidarse con responsabilidad y seguir con las medidas sanitarias, y que los jóvenes no se queden con una sola dosis, sino que la completen”, añadió.

“El llamado tendría que hacer que lo hagan por nosotros, nuestras familias y por todos los demás, para vacunarse, que es a la concientización y no bajar la guardia”, dio la también secretaria de la Comisión de Educación Pública y Cultura.

Por su parte, Mena Guerra comentó que la situación es crítica y ya no se debe ver como un asunto de libertades si se vacunan o no, porque consideró que es un asunto de salud pública y “así debe de verse, las medidas que proponen ambos alcaldes, no me parecen exageradas ni abusivas, creo que todo lo que se pueda hacer para contener la pandemia, tendría que asumirse pensando en todos”.

Expresó que siempre se ha hecho la exigencia a las autoridades que hagan algo, y luego los presidentes municipales toman decisiones y a los ciudadanos no les parece, debido a que en 2020, lo que se quería era una vacuna y ya se tiene, pero ahora no quieren aplicarse la dosis.

Para regresar a clases en las universidades, mencionó que sería una buena estrategia presentar el documento de que ya se vacunó, esto sería similar, cuando los niños van acudir por primera vez a clases se le piden la cartilla de vacunación y determinar si falta alguna, o también a los hombres se les pide la cartilla militar cuando van a ingresar a un trabajo.

En su opinión es una medida de salud pública, ya que no se quieren los cierren de comercios y para cuidar los ingresos de las familias, pero se requiere la responsabilidad en el uso de cubrebocas o simplemente acudir a vacunarse.

