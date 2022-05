Avala Roxana Rubio el despido de Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Roxana Rubio Valdez, presidente del PAN, se solidarizó con el gremio periodístico ante remoción del cargo del secretario estatal de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que realizó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Dijo que que el hoy ex funcionario no acató la instrucción girada por el mandatario estatal, donde les solicitaba a sus colaboradores no tener denuncias contra periodistas y de ser así, removerlas o serían destituidos de su cargo.

“Quiero externar toda mi solidaridad con los periodistas y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, en acción nacional defendemos la libertad de expresión y esperamos que este tipo de acciones venga a disminuir la violencia contra el gremio y pedimos al gobierno que se sigan tomando medidas para brindarles mayor seguridad a quienes se encargan de informarnos”.

Roxana Rubio señaló que el gobernador Rocha Moya manda una señal de apoyo al gremio periodístico en el estado, aunque a nivel nacional desde palacio se sigue atacando a los comunicadores, en Sinaloa se manda una señal diferente, todavía hay mucho por hacer para que los periodistas ejerzan su profesión de manera libre.

Rubio Valdez pidió al gobernador y al Congreso del Estado que se dé pronto trámite a la Ley que busca proteger a los periodistas, misma que desde hace tiempo se encuentra en la congeladora parlamentaria.

La líder del blanquiazul mencionó que la relación entre Cuén y Rocha Moya ya se observaba desgastada, pues el ex funcionario de salud nunca dejó de fungir sus actividades partidistas, se enfrentó públicamente al gobernador en varias ocasiones y no obedecía al mandatario estatal.

“Creo que para que haya gobernabilidad se necesita tener a tu equipo en sintonía y el exsecretario de salud había desobedecido y enfrentado al gobernador públicamente en diversas ocasiones, cuando se es alfil en un gobierno se deben acatar las órdenes, es necesario tener humildad política".

Rubio Valdez precisó que el gobernador tiene la facultad constitucional de nombrar y remover a sus secretarios, enfatizó que en Acción Nacional seguirán vigilantes del actuar del gabinete, pues ya es tiempo de que se pongan a trabajar para obtener los resultados que le prometieron a la sociedad sinaloense.