Avala la ciudadanía a Morena, AMLO y la Cuarta Transformación en Sinaloa

Sinaloa.- Contraste en las opiniones, es lo que los sinaloenses del centro, sur y norte respondieron tras la publicación de la encuesta de evaluación de Andrés Manuel López Obrador, donde se señaló que, si hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de México, la ciudadanía se volcaría en apoyar al partido Morena y, asimismo, expresaron que votarían por AMLO.

En medio de una fuerte polarización social, las opiniones muestran precisamente el rechazo total de algunos sectores, como los empresariales y agrícolas, pero el apoyo total de otros políticos.

‘La opinión se respeta, pero sí hay más por hacer’: Romeo Gelic Galindo, Regidor de Salvador Alvarado

“El presidente sale bien evaluado porque la ciudadanía así lo percibe, y eso se respeta. Algunas cosas se han hecho bien y hay que aplaudirlas, pero en otras tantas no están tan bien, y nos referimos a la cuestión de los sectores de agricultura, ganadería, pesca, seguridad e incluso a las micros, pequeñas y medianas empresas, en donde aún hay mucho por hacer, pero también hay algunas cosas que se han hecho bien, como el apoyo a las personas de la tercera edad y a los estudiantes, que les ha dado apoyo y esto se ve reflejado”.

‘El Químico no representa a Morena’: Miguel Ángel Gutiérrez, Representante de desplazados del sur del estado

“El Químico Benítez no apoya a la gente que menos tiene y trabaja con una prepotencia y arrogancia. El presidente municipal es un fantoche. Morena tiene el respaldo nacional, pero se necesita echarle ganas aquí en Mazatlán. Hay que quitar lo que no sirve.

Hay muchas fallas en los servicios. El Químico no está representando a Morena en lo absoluto, él representa sus intereses y los intereses de los ricos”.

‘AMLO no se preocupa por el campo mexicano’: Baltazar Aguilasocho, Presidente de la AARSP en Guasave

“La encuesta aplicada por EL DEBATE, en donde se habla de un buen nivel de aceptación para el presidente AMLO, es una fotografía del momento. Si a los agricultores nos preguntan cómo estamos en comparación con el 2018, podemos afirmar que estamos peor y viviendo momentos muy complicados por la carestía de insumos. Creo que, al margen de las interpretaciones políticas, México necesita que se rescate al campo y a las actividades primarias, pero con la reforma fiscal para el 2022, queda claro que están haciendo lo contrario”.

‘Un buen desempeño está haciendo el presidente’: Omar Angulo Rendón, Secretario general del Sindicato de la sección 300 de Bandas y Orquestas de Guamúchil

“Respecto a la encuesta realizada por el periódico EL DEBATE, la verdad que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo un gran desempeño porque está apoyando mucho a la gente más necesitada y, la verdad, eso es muy importante para el país, para que crezca, así como para que no haya pobreza extrema. Desde mi punto de vista, está haciendo un buen desempeño el señor presidente”.

‘Morena viene creciendo con paso firme’: Mario González Sánchez, Exdiputado y miembro de la asociación civil de la Cuarta Transformación

“El trabajo que ha hecho nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos da a todos los miembros de Morena esa fortaleza para seguir trabajando con transparencia.

El gobernador Rocha Moya también viene de la Cuarta Transformación, está haciendo una buena labor en los pocos días que lleva al mando. Muchos de nuestros presidentes y diputados han logrado lo que nunca se había logrado”.

‘Hay que hablar con la verdad a los sinaloenses’: Jesús Ibarra Ramos, Diputado local de Morena y empresario

“La encuesta confirma el apoyo de la gente al presidente Andrés Manuel López Obrador y agradecemos la confianza de la población en todos los municipios, que es grande el compromiso que se tiene para trabajar y cumplirle a los ciudadanos y al presidente. Siempre hay que hablar con la verdad y generar la expectativa que pueda cumplir. El gobernador Rubén Rocha Moya ha sido muy claro: obras sociales y humanas y un presupuesto social”.

‘Sectores productivos ocupan más apoyos’: Luis Ariel Lugo, Presidente de Canaco Guasave

“Los programas sociales que ha adoptado el Ejecutivo han sido muy benéficos para esos sectores, llamémosle vulnerables, la beca Benito Juárez, a las personas de la tercera edad;sin embargo, hay que recordarle que quienes generamos parte de esos ingresos, de esos dineros, somos los sectores productivo y una cosa va con la otra. Teniendo los sectores productivos un mayor apoyo, se traduce en una derrama económica positiva”.

‘Este México no es el que nos vendieron en 2018’: José Luis Orozco, Presidente de Canacintra Guasave

“Definitivamente, hay que reconocer que el presidente es un excelente político y sabe capitalizar para bien de su persona todos lo programas sociales, todo lo que ha impulsado. Se han logrado avances, pero no es el país que nos vendieron en el 2018. Solo basta ver el tema de la gasolina y electricidad, cuando el compromiso de campaña era todo lo contrario”.

‘Reflejo de votaciones’: Alejandro Ontiveros, Mesa Directiva mercado José María Pino Suárez

Mazatlán

“El buen trabajo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho que la ciudadanía se identifique con él, y eso se ve en encuestas como la de EL DEBATE, por lo que no se descarta que en una próxima votación los representantes de Morena podrían triunfar, como ocurrió en los sufragios del 6 de junio, donde la mayoría de los candidatos de ese partido triunfaron. Sería interesante ver una próxima contienda en la que no se descarta que los aspirantes de ese partido vuelvan a ganar, aunque hay que ver a los candidatos de los otros partidos”.

‘Encuesta es una fotografía de triunfos pasados’: Juan Carlos Estrada Vega, Presidente del PAN en Sinaloa

“Es una fotografía del momento la encuesta, pero todavía estamos en la inercia de los triunfos pasados, pero yo siempre he comentado que no hay victorias eternas, pero que van a cambiar con base en el desarrollo de cada uno de los Gobiernos. Estar en los Gobiernos siempre va a tener un costo político y un desgaste. Sabemos que los Gobiernos de Morena son pésimos y esta vez se han mantenido debido a la sombra de López Obrador, que ha sido un personaje que ha tenido el apoyo de una gran parte de los mexicanos”.

‘El Gobierno no le atina en hacer algo positivo’: José Miguel Taniyama Ceballos, Presidente de Canirac

“ Hay un descontrol total. El Gobierno no le atina en hacer algo positivo en relación a la espiral inflacionaria que estamos viviendo en todo el país. Lamentablemente, no hay manera de construir una carta estable para nosotros, que es lo que más demandábamos para esta temporada, porque con esta espiral inflacionaria la rentabilidad la vamos perdiendo día a día en los restaurantes por el incremento en todos los insumos”.

‘Es factible que los ciudadanos voten por AMLO’: Adrián Monzalvo Hernández, Líder oferentes tianguis

“Depende mucho del área en donde se haya hecho la encuesta, eso daría la razón y el resultado de la encuesta. Yo sí veo factible que la gente volvería a votar por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador debido a que sí ha dado resultados a las necesidades de los más necesitados. Yo veo favorable si ha cumplido muchas de las promesas que hizo en campaña”.

‘Se le reconoce a AMLO’: Jesús Rafael Sandoval, Regidor del Partido Sinaloense Mazatlán

“La encuesta de EL DEBATE refleja la decisión que tiene cada ciudadano y hace ver el posicionamiento de Morena en el país. Hay que reconocer la labor que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del apoyo que ha otorgado a los adultos mayores y los jóvenes, quienes lo siguen, por lo que todos esos logros ahí están y no podemos decir que no ha hecho nada. La ciudadanía seguirá apoyando al partido mientras el mandatario continúe realizando obras que benefician a toda la población, lo cual es recíproco”.