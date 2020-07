Avanza cuentas públicas con voto particular en Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-Con el voto particular en contra de la legisladora, Ana Cecilia Moreno, los diputados locales dieron lectura en el pleno a los dictámenes de los informes de las cuentas públicas de 8 municipios.

Los dictámenes fueron emitidos por la Comisión de Fiscalización en sentido de rechazo en su totalidad, puesto que, los que venían aprobados por la ASE fueron cambiados a no aprobados por la comisión y viceversa.

Los municipios de Choix, Cosalá, El Fuerte, Navolato, Guasave, Angostura y Concordia ya habían sido determinados técnicamente por la ASE como no aprobados, por tanto, los diputados votaron a favor de la opinión emitida y no hicieron cambios. Sin embargo, el municipio de Salvador Alvarado fue votado en contra de la determinación de la ASE, pues esta venía en sentido de aprobación.

Con ello, los legisladores estarían votando en la siguiente sesión plenaria los dictámenes de cuentas públicas de dichos municipios para de esta forma, el Congreso del Estado emita su postura en relación a la ejecución de los recursos públicos aplicados por los ayuntamientos en el 2018.

Cada lectura de dictamen contó con el voto particular de la priista, Ana Cecelia Moreno, al reiteró que, el Congreso no tiene facultades para emitir opiniones en tanto a los recursos aplicados por los entes fiscalizados por la ASE, tal y como lo observó el año pasado con la votación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2017.

El voto particular en contra de la dictaminación de la comisión de fiscalización, se dio bajo los considerandos de que, se violentan los derechos de los entes públicos fiscalizados al no respetar el tiempo establecido por ley para que, la ASE concluya con las revisiones de los resultados y solventaciones, el cual termina hasta el mes de octubre.

Al abordar este tema, el pleno no había considerado la lectura del voto particular, puesto que la comisión no envió a la Mesa Directiva los dictámenes con la inclusión de este documento, por lo que, el presidente de la comisión, Marco Antonio Zazueta, aclaró que huno un error de integración de expediente para lo cual, se dio un receso de la sesión para después reanudar con la lectura de los dictámenes con el voto particular de la legisladora.

