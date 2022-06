Avanza el proceso para integrar el instituto de protección de periodistas y defensores

Sinaloa.- Una línea de emergencia las 24 horas para atender denuncias contra periodistas o activistas defensores de derechos humanos, así como fortalecer la política de justicia para investigar este tipo de delitos con la perspectiva necesaria, son algunas propuestas del gremio.

Esto en el marco de la conformación del nuevo Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa.

Necesidades

El activista integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Óscar Loza Ochoa indicó que las personas que lleguen al nuevo instituto deberán empezar a trabajar en establecer una línea de alerta temprana, protocolos de acción y un teléfono para denunciar hechos y sospechas de que puede concretarse un evento violento contra defensores y periodistas, incluidas sus familias.

Esta línea de ayuda deberá operar las 24 del día, sugirió.

Fiscalías inoperantes

En el contexto nacional, la abogada y defensora de derechos humanos Sara Mendiola explicó que México ha centrado muchos recursos y esfuerzos en el fortalecimiento de los mecanismos estatales, federal, así como organismos locales autónomos de protección a periodistas.

Sin embargo, lamentó que el debate se ha centrado en fortalecer la política pública de protección, mientras que, por otro lado, ha faltado poner el foco en la política pública criminal para investigar los delitos contra periodistas, dijo.

En cuanto a los esquemas de mecanismos de protección, operan hace cerca de 10 años, informó Mendiola, pero expuso que “de nada sirven si las Fiscalías no hacen su trabajo, no identifican y no aprehenden a los agresores”.

Tomar en serio amenazas

La especialista en defensa y libertad de expresión criticó que las Fiscalías locales no tomen en serio las denuncias de amenazas, las cuales suelen ser la antesala de los asesinatos de periodistas.

En este sentido, la abogada rechazó que ante casos de amenazas a periodistas, las Fiscalías traten de mediar con los agresores, lo cual expone a las víctimas y sus familias. Dijo que, en el caso de periodista que son amenazados en relación con su trabajo, debe haber excepciones y evitar este tipo de mediación que los pone en riesgo.

Explicó que esta es una falla en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque ello se contempla como parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias para que los procesos penales sean más cortos y menos costosos, sin embargo, debe aplicarse, opinó, con una perspectiva en defensa de la libertad de expresión.

Propuesta Cívica llevó a cabo la representación legal de la familia del periodista asesinado Javier Valdez y trabajó con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en las sentencias condenatorias contra los autores del crimen.

Requisitos

El defensor de derechos humanos Óscar Loza dijo que en Sinaloa hay aspirantes y buenos perfiles para integrar el nuevo instituto de protección, pero comentó que con esta convocatoria vio requisitos más duros que en otras como para integrar la Comisión de Derechos Humanos y búsqueda de personas desaparecidas también, pues hay candados como “no haber ocupado cargos de representación o dirección en partidos políticos”, en ese caso, expuso que podría haber quien podría señalar que eso es discriminación y ampararse.

"De todos los asesinatos de periodistas, la amenaza ha sido la antesala”, Sara Mendiola, directora ejecutiva de propuesta cívica.

Ley de protección a periodistas y defensores

El Congreso del Estado emitió una convocatoria para elegir a la persona que dirigirá el nuevo instituto y a seis más que conformarían el consejo consultivo.

Perfiles

Para integrar el insti-tuto, se debe tener ex-periencia en derechos humanos, periodismo o defensa de la libertad de expresión, así como no haber desempeñado un cargo en los últimos seis años en un partido político.

Plazos

La convocatoria para enviar documentación cierra el 1 de julio. La Junta de Coordinación Política remite a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación los expe-dientes para analizarse del 11 al 14 de julio.

Te recomendamos leer:

Comparecencias

El 20 de julio, se realizarán comparecencias de los aspirantes en público ante la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos. Serán transmitidas en línea.

Elección

Las comisiones del Congreso menciona-das anteriormente serán las encargadas de elegir a los perfiles idóneos y se presenta dictamen a la Junta de Coordinación. Será el pleno quien elija.