Avanza entrega de créditos para empresas afectadas en Sinaloa

Sinaloa.- Del programa Red Fosin Emergente COVID-19 del Gobierno estatal, la Secretaría de Economía ha entregado 4 millones 47 mil pesos en créditos a empresas, lo que trata de 212 apoyos en todo Sinaloa.

Los municipios que destacan son Culiacán, en donde se ha colocado el 29 por ciento de los créditos; Mazatlán, con el 22 por ciento; Ahome, que lleva el 13 por ciento y Guasave, con la misma cifra.

La finalidad

El secretario de Economía en el estado, Javier Lizárraga Mercado, detalló que en esto momentos se cuenta con 826 créditos pendientes que se están procesando, esto pues las peticiones son de todo tipo de comercios en los diferentes municipios.

Así recordó que la finalidad de tener a disposición las diferentes bolsas es en búsqueda de que se conserve la plantilla laboral debido a la crisis económica que trajo la contingencia sanitaria de coronavirus, por lo que se le está facilitando la adquisición a todo tipo de empresas, hasta las a pequeñas tienditas y algunas estéticas, hasta créditos más grandes para empresas con mayor requerimiento monetario, pendientes que se otorgarán en no más de 15 días.

De esta forma, llamó a los empresarios a considerar la situación que se está viviendo en todo México, y tratar de conservar a sus empleados, esto mediante acuerdos en torno a salarios y condiciones en el tiempo en el que se mantengan los comercios cerrados.

“Exhortamos a todos a ser solidarios, a recordarles que esto es una pandemia y que está ajeno a sus empleados; ojalá, en la medida de cada uno de ellos, que conserven a sus empleados”, expresó.

Créditos disponibles

Son dos programas los que se tienen en proceso en la Secretaría de Economía: el programa productivo, que contempla créditos de los mil a 20 mil pesos, en donde la tasa anual es de 3 por ciento durante 24 meses, con 3 meses de gracia, y el que va de los 20 mil a los 100 mil pesos, con tasa de 6 por ciento, así como el programa lmpulso, que cuenta con una bolsa de 140 millones de pesos, que otorga créditos de 300 mil pesos hasta los 5 millones de pesos.

A la espera el sector hotelero de créditos más grandes

De los créditos que se han otorgado por parte de la Secretaría de Economía no se ha recibido ninguno para el sector hotelero, aclaró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Julio Niebla, ya que por el momento trata de créditos que rondan en cifras de 25 mil pesos, por lo que se está a la espera de que se abra la bolsa para préstamos más altos de acuerdo a las necesidades del sector, y no se accede a solicitar, pues no trata de cifras que puedan solucionar los requerimientos de los hoteleros.

Asimismo, dio a conocer que además de la petición por escrito que se le hizo llegar mediante las diferentes cámaras al gobernador Quirino Ordaz Coppel para el apoyo al sector empresarial, se realizó una carta petición en coordinación con Codesin, misma que será dada a conocer al mandatario estatal en una reunión que se tiene pactada.

En torno al hotel La Riviera, que está dando servicios a personal de salud, dijo desconocer si se han agotado ya los cuartos y si se abrirá otro a disposición.