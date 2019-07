Avanza legislación contra violencia digital en Sinaloa

A través de internet, las mujeres están más expuestas a situaciones de acoso sexual con una diferencia significativa en comparación a los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y su estudio Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) detectaron en su última entrega que las insinuaciones o propuestas sexuales a través de internet se presentan en un 30.8 por ciento para el género femenino contra 13.1 por ciento en el caso de los hombres. Además, las mujeres también reciben más fotos o videos de contenido sexual, sin su autorización, con un 23.9 por ciento, frente al 14.7 por ciento del género masculino.

Por estas razones y por el incremento de casos específicos de violencia sexual a través de las nuevas tecnologías en Sinaloa, diversas organizaciones civiles y colectivos con perspectiva de género se han unido para que llegue la ley Olimpia, que permite tipificar el delito de violencia digital contra la mujer.

Frente al vacío legal

Eunice Aguirre, creadora de Vamos Juntas México, indicó para EL DEBATE que dicha ley, también nombrada «ley de violencia digital», busca que actos que incluyan distribución de contenido íntimo y sexual, amenazas por el mismo contenido y la divulgación, así como recibir contenido íntimo sin previa autorización, sean castigados: «Desgraciadamente, en el código penal (Sinaloa), esta parte de violencia solamente se encuentra establecida como acoso, y no existen los mecanismos para garantizar la justicia para las víctimas de delitos sexuales por medios digitales», lamentó.

Además, agregó que, en el estado, las mujeres no tienen las suficientes herramientas ni instituciones para llevar un proceso legal que las proteja.

La activista aclaró que esta nueva lucha no surge porque consideren que sea un acto de violencia más doloroso o que afecte más que otros; sin embargo, aseguró que es un área que está abandonada desde hace mucho tiempo para las juventudes y la sociedad en general, que utilizan las redes sociales como una herramienta diaria.

Eunice Aguirre manifestó que una mujer puede darse cuenta de que está siendo víctima de violencia digital cuando es expuesta públicamente con contenido que ella nunca autorizó para su uso y divulgación.

Explicó que el que una mujer sea víctima de violencia digital le deja consecuencias graves, además de afectaciones, sobre todo —consideró— por ser un tema de exposición, donde se vulnera su libertad, su físico y su espacio emocional.

Hasta el momento, los estados de Puebla, Yucatán, Chiapas y la Ciudad de México han aprobado la ley Olimpia, y de acuerdo con cada estado y su legislación, se castiga con entre cinco y quince años de cárcel.

Dentro de los colectivos unidos para que llegue esta ley a Sinaloa se encuentran Kybernus Sinaloa, Vamos Juntas México, C’Más, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses y Caléndula, además de la diputada Yeraldine Bonilla.

«La intención es poder lograr que todas las colectivas, asociaciones y las instituciones de Gobierno y no gubernamentales ciudadanas se puedan sumar y hacer que esta ley llegue a la ciudad antes de lo posible, porque desgraciadamente se han visto muchos casos de forma consecutiva en los últimos días de chavas que han sido extorsionadas y de chavas que han sido violentadas por medio de las redes sociales», concluyó.

Iniciativa en marcha

Por su parte, la diputada Yeraldine Bonilla explicó a EL DEBATE que está en apoyo a la petición de los colectivos que buscan la ley Olimpia; sin embargo, explicó que por su parte, y de la bancada de Morena, está trabajando en la iniciativa de ley sobre la violación a la intimidad sexual a través de internet, a la cual también se han acercado los colectivos y tienen las puertas abiertas para hacerlo, según indicó: «Está la propuesta y la que ellas traen, en las dos estoy con ellas y en las dos voy a contribuir y voy a dejar que ellas como un grupo que han sido afectadas también contribuyan en la mía. Estoy totalmente abierta a las propuestas que ellas me tengan, y de igual manera apoyarlas también en la iniciativa que ellas traen», afirmó.

Asimismo, comentó que, aunque las leyes tratan sobre la violencia digital, tienen diversos puntos. Por ejemplo —dijo—, en su ley sobre violación a la intimidad sexual no se incluye una parte muy importante que la ley Olimpia sí contempla: castigar mensajes o palabras obscenas enviadas a través de mensajes de texto, pero aclaró esto se podría agregar. La diputada indicó que es una iniciativa noble a la que no cree que sus compañeros se abstengan a votar.

Por el momento, a su ley sobre violación a la intimidad sexual se le dio la segunda lectura y pasará a comisiones para que la comisión a la que sea turnada la ubique en dictamen: «Vamos a esperar a que se resuelva muy pronto y que ya en Sinaloa se castigue este delito», finalizó.