Avanza meta de cirugía de cataratas; van 455 sinaloenses beneficiados

Sinaloa.- El Gobernador Quirino Ordaz Coppel continúa cumpliendo a sectores vulnerables en salud visual con la segunda Jornada de Cirugía de Cataratas, que registra 455 sinaloenses beneficiados de una meta de 650 en esta etapa.

En visita a pacientes operados en el Hospital Civil de Culiacán y en el Hospital General de Guasave, Rosa Elena Millán Bueno, directora general del Seguro Popular en Sinaloa resaltó la importancia de esta campaña que se impulsa en conjunto con la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta de DIF Sinaloa, para que personas con problemas de visión tengan calidad de vida y eviten situaciones riesgosas, como caídas, accidentes o quemaduras.

“Es fabuloso para alguien recuperar la vista, para nosotros probablemente es normal pensar porque todo lo vemos con claridad, pero hay personas que lamentablemente no alcanzan a distinguir una medicina, el camión al que se van a subir, lo que para nosotros pudiera ser cotidiano para muchos otros no, porque pueden sufrir accidentes, quemaduras, tropezones por no tener calidad visual”, aseveró.

En Guasave fueron intervenidos 39 pacientes de comunidades como Juan José Ríos, Pueblo Viejo y Nío, mientras en Culiacán vecinos de Navolato y de la capital sinaloense se sometieron a cirugía, sumando más de 100 personas que ya tienen calidad visual con esta cirugía gratuita.

Hasta el momento las Jornadas han llegado con beneficios para población en Sinaloa municipio, Concordia, Badiraguato, Mazatlán, Angostura, Escuinapa, Salvador Alvarado, Mocorito, El Fuerte y Choix. El lunes continúa en Cosalá y Elota.