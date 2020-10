Ayuntamiento de Culiacán clausurará restaurantes que no cumplan con medidas por Covid-19

Sinaloa.- Ante el comunicado emitido por el departamento de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán en donde se advierte la implementación de clausuras a los restaurantes y comercios que no cumplan con los protocolos sanitarios establecidos para su funcionamiento, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentos (Canirac) José Miguel Taniyama, dijo que no hay temor pues se está cumpliendo estrictamente con las medidas.

Destacó que hasta el momento el sector restaurantero de Sinaloa se a mantenido sin clausuras o sanciones por no cumplimiento de protocolos sanitarios, por lo que no se teme que incrementen las revisiones está vez por parte del ayuntamiento, quien hasta el momento no a notificado formalmente a la Canirac la implementación de estas nuevas medidas.

"Realmente los restauranteros de cámara no nos preocupamos porque realmente estamos trabajando en el mismo protocolo, no hemos sido avisados por la autoridad correspondiente que es el ayuntamiento de Culiacán, y ojalá que no se haga una cacería y habrá que ver si realmente tiene la facultad", expresó el líder empresarial.

Recordó que desde que se decretó la reapertura de comedor y antes de ello cuando se estaba trabajando en servicios a domicilio y de ordenar y recoger, se han ejecutado inspecciones mediante la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepris), Protección Civil y el departamento de alcoholes de Gobierno del Estado de Sinaloa, pero el Ayuntamiento de Culiacán no había tomado dicha postura, por lo que se espera no se realice de manera recaudatoria con la aplicación de sanciones o multas.

En cuanto al cumplimiento de los restaurantes y clientes en Sinaloa aseguró que se a contado con disposición de ambas partes quienes siguen las medidas sanitarias correspondientes en búsqueda de garantizar un consumo seguro y sin contagios de Covid-19, y por parte de los comensales no se tiene renuencia de acatar las recomendaciones.

El comunicado del ayuntamiento advierte la clausura temporal de los establecimientos comerciales y restaurantes que no acaten las medidas sanitarias y clausuras permanentes si se reincide en la falta.

Lo que se verificará será el uso de cubre bocas, toma de temperatura y solución desinfectante al ingresar, conservar 1.5 metros de sana distancia, mesas ubicadas a 2 metros de distancia, no exceder el aforo permitido, sanitización constante de herramientas de trabajo y mobiliario, utilizar vasos y cubiertos desechables y contar con suficientes lavamanos.