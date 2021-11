Ayuntamiento de Culiacán debe tener un control de los "golondrinos": líder del Tianguis los Huizaches

Sinaloa.- La petición por escrito que se le entregó al Secretario del Ayuntamiento de Culiacán los tiangueros, vendedores ambulantes y comercios establecidos es para que se tenga un control al momento de otorgar permisos a los vendedores foráneos, conocidos como "golondrinos", y no para que no se les deje trabajar, aclaró la la líder de la Unión de Comerciantes Tianguis los Huizaches A.C., Brenda Beltrán, después de que el acalde Jesús Estrada Ferreiro señalara que no les pueden negar el trabajo, pues se trata de un derecho Humano y al igual que ellos pagan impuestos y cuotas.

Brenda Beltrán, recalcó que por la pandemia vienen el doble de vendedores "golondrinos", mientras que en Culiacán cada vez son menos los comercios y vendedores ambulantes.

"Nosotros lo único que le pedimos al Presidente es que el número de permisos para vendedores foráneos sea más controlado”.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 7 de noviembre sobre Covid-19

Durante las celebraciones por el Día de Muertos los vendedores que provienen en su mayoría del sur del país se quedaron con el 30 por ciento de las ventas de flores, pues los precios eran más bajos que la de los comercios locales.