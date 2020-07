Ayuntamiento de Culiacán inicia estricta campaña para prevenir contagios de coronavirus

Culiacán, Sinaloa.- En 15 días a partir del 3 de agosto, el Gobierno de Culiacán buscará frenar el alto índice de contagios de covid-19 en el municipio y pasar al semáforo verde, esto con la propuesta del alcalde Jesús Estrada Ferreiro que lleva el nombre ‘Guardianes de Prevención de la Salud’.

Se formarán brigadas para reforzar la sanitización en espacios públicos y en las colonias, conformados, con la participación de la sociedad civil de forma voluntaria, en coordinación con autoridades de Protección Civil, la Dirección General de Servicios Públicos, y de Salud Municipal.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Conformarán también en estas brigadas empleados municipales cuyos puestos no involucren la atención de cajas y al público o cuyas funciones técnicas no sean necesarias para el funcionamiento mínimo de su área.

No se contemplará el involucramiento de personas pertenecientes al grupo vulnerable por covid-19, que incluye personas de edad avanzada, que padecen enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Uniformes de la brigada

Las actividades consistirán también vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención por la ciudadanía en espacios públicos, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.

Esto incluirá establecimientos comerciales, cajeros y transporte urbano, en los que se revisará también que cuenten con protocolos de sanidad y filtros en las entradas.

Para reclutar a las personas que formarán parte de esta brigada, a partir de hoy jueves 30 de julio se activará un módulo en la entrada del Ayuntamiento de Culiacán, para el que se pasará por un filtro que consiste en verificar el buen estado de salud del voluntario y se pide al brigadista que tenga total disposición para participar en los 15 días que durará la campaña.

Serán mil los brigadistas que se buscará reclutar para la campaña. Estos portarán un uniforme con el logotipo de esta campaña para ser identificados en las calles, además de contar con una unidad Vigilante Móvil para localizar los lugares en donde debe acudirse a realizar las labores de concientización.

El edil culiacanense señaló que no se busca el imponer sanciones a la ciudadanía, sino de concientizarlos a ser más responsables con el bienestar propio y colectivo. También se intentará la colaboración con empresarios que donen material de protección como guantes, lentes y cubrebocas KN95, de los cuales se requieren 100 mil unidades.

De igual forma, se solicita a propietarios de establecimientos que asignen a un empleado para que forme parte en la supervisión de los protocolos, tanto en el mismo personal como en los clientes.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Culiacán, Noticias Sinaloa

El plan de Estrada Ferreiro requiere la participación de los 18 municipios del estado, razón por la cual el edil convocó al resto de los presidentes municipales.

Con la campaña, se buscará que en un lapso de 15 días el estado pase a color verde en el semáforo epidemiológico con la disminución de contagios.

*Por redes sociales han comenzado a circular fotografías de adevertencias con logos del Ayuntamiento de Culiacán, en la que se menciona que quien no use cubrebocas recibirá una sansión o será detenido por 24 horas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Culiacán no ha hecho oficial estas advertencias.