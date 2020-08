Ayuntamiento de Culiacán limita variedad de productos a vendedores ambulantes

Culiacán, Sinaloa.- Hay molestia entre los vendedores ambulantes del Centro de la ciudad porque el Ayuntamiento de Culiacán les puso limitantes acerca de los artículos que deben vender, restricción que consideran injusta y que afecta a la libre competencia. Con esta disposición, para la cual no fueron consultados, tendrían que sacar de sus inventarios alrededor de 10 productos.

Pese a que aún no se recuperan de los gastos que les dejó el paro de labores durante tres meses por la pandemia, y todavía no pueden instalarse en sus puestos todos los días, el jefe de Mercados les dio la mala noticia de que ya no podrán ofertar algunos productos que son el fuerte de sus ventas, denunció Laura Quevedo Pérez.

Preferencia

La líder del Bloque de Vendedores del Centro de la ciudad, consideró esto como un abuso, y acusa a Jesús Adrián Cerda Orozco de querer beneficiar a un grupo de comerciantes, cuando como servidor público no debe tener ninguna preferencia. Su trabajo es servir a todos por igual.

De acuerdo a la comerciante, cuando fueron a pagar el permiso les dijeron que Cerda Orozco quería hablar de forma personal con cada uno de los vendedores. Entró ella primero y se encontró con que no podrá vender bonetería ni artículos de novedad. En su caso, esto le afecta mucho porque vende ropa interior.

Además explicó los ambulantes son los primeros que sacan a la venta los artículos novedosos como los cubrebocas, y ahora resulta que no los podrán ofertar.

Molestia

Para Quevedo Pérez, el Ayuntamiento de Culiacán está violentando la libre competencia, ya que son los clientes los que deben decidir si les compran o no. En su caso, ellos han respetado los acuerdos que hicieron con el Ayuntamiento para poder reinstalarse y solo trabajan tres veces a la semana.

Están en toda la disposición de cumplir con las recomendaciones de salud y de estar trabajando en coordinación con las autoridades, pero no están de acuerdo con que les quieran imponer los productos a vender. A esto se van a oponer y se van a organizar para acordar a qué acciones llegarán.

Laura explicó que la comuna también está cometiendo el abuso de cancelar los permisos de los vendedores que no han podido regresar por sufrir cáncer, diabetes u otra enfermedad de alto riesgo. Pero eso sí, aún no les han permitido instalarse a personas que venden verduras, y con ello no pueden trabajar.

En el grupo de vendedores del Centro hay adultos mayores, madres solteras y personas que padecen cáncer, a quienes les deberían dar apoyos para que puedan salir adelante, en vez de hacerles restricciones, reprochó la comerciante.

Lucha

Los vendedores ambulantes del Centro de la ciudad de Culiacán realizaron diversas manifestaciones en semanas pasadas para que les permitieran reinstalarse y, de esa forma, poder tener recursos para el sustento de sus familias.

Ya que durante meses no se les permitió laborar por el alto riesgo de contagios de coronavirus, además de que al laborar en el Centro, aumentaban las probabilidades de ellos y de la población, pues este sector es el que suele registra la mayor cantidad de personas aglomeradas.