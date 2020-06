Ayuntamiento de Culiacán no resuelve basurero clandestino en Prados del Sol

Culiacán, Sinaloa.- Una situación muy complicada viven los vecinos del Fraccionamiento Prados del Sol, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esto ante el basurero que se ha creado en un terreno baldío del sector.

De acuerdo con los afectados este terreno tiene aproximadamente un año funcionando como un basurero clandestino el cual además de generar grandes montañas de basura, pestes e infracciones, también es producción de animales y bichos que invaden los hogares de los alrededores.

Rosy Aguilar vecina del lugar explicó que este problema es muy difícil para ella, pues a su casa llegan ratas y alacranes muy seguido por lo que teme que un día sus hijos sean picados por estos animales.

"Ya no se que hacer, porque mis tres hijos se ven expuestos a este peligro, yo ya pagué una vez para que fumigaran pero aún así se siguen produciendo porque la gente sigue tirando basura ahí", expresó la vecina.

Una vecina del sector denunció que ya una vez pagó para que fumigaran el sito ante el temor de la creación insector o enfermedades. Foto: El Debate

El terreno que ha funcionado como una especie de basuron se ubica por la calle del Desierto entre las calles Pampas y Ejército de Occidente en el fraccionamiento Prados del Sol.

Los vecinos señalan que esta problemática ya fue reportada ante las autoridades municipales y nunca han dado una solución a ello, ya que las respuestas que han recibido es que hay un solo encargado y no se encontraba disponible.

"Yo llamé y denuncié y me dijeron que no estaba el encargado que llamara en 15 días más, volví hacerlo y después que en un mes u nada, puras largas y no dan solución", mencionó Rosy.

Los habitantes le hacen el llamado a las autoridades municipales para que les den respuesta y solución el problema, ya que es mucha la basura, escombros y demás lo que se encuentra en el terreno.

Por último los colonos explicaron que les gustaría que ese lugar en vez de ser un terreno utilizado como basuron fuera un parque donde los niños no se vieran afectados y pudieran acudir con gran seguridad.

