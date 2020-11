Ayuntamiento de Culiacán pide a ciudadanos separar residuos sanitarios al desecharlos

Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán pide a la ciudadanía a separar los residuos sanitarios con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19 y proteger a los trabajadores de aseo y limpia.

Rodolfo Audelo Avilés subgerente de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán hizo el llamado a que apoyen a los trabajadores evitando tirar cubrebocas o guantes por la calle.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiéndo la leyenda “Residuos sanitarios” o avisarle al trabajador de limpieza cuales llevan residuos después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta la basura y este podrá manipularlo con más precaución.

El funcionario dijo que al momento de los 500 trabajadores se han sido muy pocos los contagiados quienes fueron aislados y se encuentran bajo revisión.

"La mayoría son jóvenes que tienen condición y eso no pone en riesgo su vida. Las personas vulnerables están en sus casas y afortunadamente no hemos tenido ningún perdida a consecuencia del Covid-19".

Recalcó que no se deben de tirar los cubre o residuos sanitarios en la calle pues no solo los trabajadores de aseo y limpia se ponen en riesgo si no a la ciudadanía en general.