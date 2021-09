Ayuntamiento de Culiacán se mantiene sin suspender trabajadores no vacunados contra Covid-19

Sinaloa.- Sin suspensión de trabajadores por no contar con la vacuna contra covid-19 se mantiene el Ayuntamiento de Culiacán, esto después de la advertencia del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro de solicitar el certificado de vacunación a su gabinete, dio a conocer Julio Duarte Apan, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac).

Expuso que, hasta el momento no hay inconformidad entre los trabajadores del municipio por contar con el esquema de vacunación, por lo que ha avanzado el proceso de vacunación de manera satisfactoria, y con ello la solicitud del alcalde para que los trabajadores estén vacunados.

Explicó que si bien no debería de ser obligatorio contar con el inmunizante al no contarse con una base jurídica para ello, por los rebrotes que se han dado en las diferentes áreas del municipio es realmente importante que se vacune a la mayor cantidad posible de trabajadores, por lo que se tiene conocimiento que las personas que faltaban de vacunarse hasta hace poco más de una semana eran solamente los que por estar enfermos o activos de covid-19 no habían podido adquirir la primera dosis.

“Es un tema difícil porque los trabajadores están en su derecho de no querer vacunarse, pero me parece que es lo que está logrando que bajen los contagios y como personas responsables debemos de vacunarnos, lo comentó en su momento el alcalde que iba haber suspensión, pero hemos ido caminando, todo va bien, platicamos el tema ese porque muchas personas no tenían conocimiento del tema de vacunación”, expuso.