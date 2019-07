Ayuntamiento permutará predio de Colinas por uno en Aguaruto

Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán permutará un terreno de 16 mil 131 metros cuadrados, con valor comercial de 40 millones de pesos, ubicado en la colonia Colinas de San Miguel, por uno de 40 mil metros cuadrados, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, donde se construirá la base de la Guardia Nacional.

El predio de Colinas tiene un valor de 300 mil pesos más que el de Aguaruto, pero el dueño se comprometió a dejar en garantía otro terreno por la diferencia, pero el objetivo es que pague en un plazo de tres meses, informó el regidor por el PAS, Robespierre Lizárraga Otero.

Para calcular el valor de ambos predios se realizaron por los menos dos avalúos con diferentes peritos.

Viabilidad

De acuerdo con el edil, es inviable que en el terreno de Colinas se instale la base de la Guardia Civil por estar en una zona muy poblada y tener calles estrechas. En cambio, el de Aguaruto está cerca de otros complejos de seguridad, tiene una vía de acceso rápida, además se le cederán a la Guardia Nacional solo 12 mil metros cuadrados, y los 28 mil restantes quedarán de reserva territorial del municipio.

Lizárraga Otero dijo estar a favor de apoyar a la Guardia Nacional, pero no entiende por qué el Ayuntamiento tiene que ceder un predio tan costoso y no buscarse uno federal.

Y lamentó que así como se le está dando el apoyo a este proyecto del presidente de la República, el alcalde también debe conseguir recursos para mejorar los salarios, uniformes y equipamientos de los policías municipales, con quienes se tienen muchos adeudos; y espera que con la Guardia Nacional se reduzcan de manera significativa los delitos que tanto afectan a los culiacanenses, y que el Ayuntamiento ya no los tenga que estar apoyando con otras cosas.

Crítica

Por su parte, Eusebio Manuel Telles Molina, el regidor por el PAN, comentó que le hubiera gustado haber tenido tiempo para checar bien los avalúos de los terrenos, pero la información de la permuta se les dio dos horas antes de que iniciara la sesión de cabildo para que se aprobara.

En su caso, aunque está a favor de apoyar todo lo que tiene que ver con mejorar la seguridad, se abstuvo de votar debido a la forma tan apresurada que se hizo. Criticó que el Gobierno municipal tenga que hacer una inversión tan grande para la Guardia Nacional, porque esta fuerza debería contar con su propio presupuesto; y coincidió con Lizárraga Otero en que Jesús Estrada Ferreiro también debe sacar provecho de su amistad con Andrés Manuel López Obrador para conseguir recursos y fortalecer a la Policía Municipal.