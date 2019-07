Ayuntamiento sigue sin convenio de pago con IMSS

Culiacán, Sinaloa.- Ante la deuda de 180 millones de pesos que tiene el Ayuntamiento de Culiacán con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jesús Estrada Ferreiro comentó que siguen sin firmar un convenio para terminar con la deuda.

El presidente municipal precisó que con el fin de congelar la deuda y no pagar interés ni actualizaciones, se firmará un convenio de colaboración entre las instituciones, por lo que ya han tenido un acercamiento con el delegado del IMSS, Samuel Lizárraga Camacho, para llegar a un verdadero acuerdo: “No creo que nos suspendan el servicio porque ya estamos con pláticas con el delegado y hay un convenio que se pretende firmar con ellos, únicamente esperamos que nos determinen las cantidades concretas”.

Acuerdo

Explicó que ya está en pláticas para firmar el convenio, pero que no se ha hecho debido a que no tienen una cantidad fija, y si no se les está especificando en el documento cuánto es la deuda, cuánto estarán abonando y cuánto quedarán a deber, no pueden firmar ningún convenio.

El primer edil detalló que con este convenio se pactará pagar mensualmente lo que corresponda, y esperan que les eliminen los recargos y los intereses y que les otorguen de cuatro a cinco años para ir pagando, dependiendo de las posibilidades financieras que existan en el Gobierno municipal, pues si se les siguen incluyendo recargos, nunca podrán pagar.

Estrada Ferreiro dijo que espera que el convenio ya esté firmado para principios del mes de agosto, debido a que ambas dependencias saldrán de vacaciones, y para hacerlo deben estar presentes el delegado del Seguro Social, Samuel Lizárraga; la tesorera municipal Issel Guillermina Soto González; y todos los integrantes del cabildo.

El presidente municipal comentó que anteriormente el Ayuntamiento firmaba contratos y convenios con el IMSS, y no se reportaban, derivado de esto es la gran deuda que se tiene, tanto con el Seguro Social, como con el Infonavit, por lo que la deuda está desde Administraciones pasadas, pero que ahora sí se pretende pagar.