Ayuntamiento y Stasac buscan arreglarse sin Tribunal de Conciliación

Culiacán, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento ( Stasac) no tendrán la audiencia conciliatoria programada para este dia a las 10:00 horas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje porque pidieron una prórroga para ver si llegaban acuerdos en el pliego petitorio y las demandas.

La presidenta del Tribunal Delma Edith Inzunza Castro detalló que las partes en conflicto tienen un plazo no mayor de 8 días para emitir un documento en donde le informen si llegaron a acuerdos o no, después de esto ella programará la fecha de la reunión conciliatoria emitirá el fallo de si procede o no la huelga de los sindicalizados emplazada para el 13 de mayo.

Fue apenas unos cuantos minutos antes de las 10 cuando el documento firmado por el sindicato y el alcalde en donde pedían ampliar el plazo llegó.