Ayuntamientos de Sinaloa no sancionan corrupción

Sinaloa.- Los Órganos Internos de Control (OIC) de los 18 Ayuntamientos de Sinaloa no controlan ni previenen las violaciones en el uso y desvío de los recursos públicos, así como las conductas de los servidores públicos, cuando se detecta que presuntamente cometieron un delito, lo que lleva a que se acumulen miles de expedientes de las anteriores administraciones que fueron turnadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), y permanecen sin sanción.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta, denunció que las administraciones municipales tienen el mayor número de observaciones durante el proceso de aplicación del erario, y es ahí en donde recaen en forma principal las responsabilidades entre los servidores públicos.

“Los funcionarios de los Órganos de Control están ahí porque los pusieron los mismos alcaldes, en el cual vemos a las síndicas procuradoras lanzar las propuestas y los ediles, en ese vacío de la ley, ellos los ponen a su titular del OIC y en realidad no funcionan ante la cantidad de expedientes que tienen, y no sancionan”, expresó el legislador.

Enfatizó en la autonomía constitucional de los municipios, sin embargo, el Congreso local si interviene en la elección de los mejores perfiles en los Órganos de Control Interno del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Tribunal de Justicia Administrativa, que se ve un mayor trabajo de estas áreas en fiscalización.

Cada año, mencionó, la Auditoría Superior del Estado realiza las mismas observaciones y queda en evidencia que los gobiernos municipales no buscan la prevención, como revisar las facturas y que no sean fantasmas, así como revisar que no existan desvío de una paramunicipal, entre unos ejemplos.

Los OIC de los Ayuntamientos deben de detectar los casos, corregir y hasta reponer el daño económico, antes de que se realice la auditoría de la ASE, pero generalmente no pasa, dijo.