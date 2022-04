Badiraguato es un municipio tranquilo, asegura el alcalde José Paz López Elenes

Culiacán, Sinaloa.- Hace dos meses Badiraguato, Sinaloa, únicamente contaba con 20 elementos policiacos y con 2 patrullas para la vigilancia de todo el municipio y sus comunidades. Y el presidente municipal, José Paz López Elenes informó que ya tienen 24 policías, 4 patrullas y además 2 motocicletas.

Asimismo, dijo que desde que inició su administración retiró los retenes, ya que señalo que no son necesarios y que además porque la policía municipal es preventiva y esta para revenir delitos. “Si no los ocupamos no tenemos por qué tener desgastando un recurso humano que no se necesita".

El alcalde comentó que Badiraguato es un municipio en paz, tranquilo y que no se necesitan retenes, por lo que también le hizo el llamado a la fiscal general, Sara Bruna Quiñónez para que retirarán los retenes que tenían de la Policía Investigadora, ya que se tenían queja de ellos por parte de los ciudadanos de que eran retenes recaudadores.

Detalló que estos dos retenes por parte de la policía investigadora estaban en las comunidades de Saca Agua y San Antonio.

Leer más: ¡Casa por casa! Sinaloa realiza campaña masiva de vacunación contra Covid-19

“Yo les pedí que no estuvieran esos retenes, porque si son policía investigadora no tienen nada que hacer un retén molestando a los ciudadanos que nos visitan o a los propios hogareños de Badiraguato, ellos tienen que dedicarse hacer justamente investigación”.