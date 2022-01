Badiraguato solo cuenta con dos patrullas y 20 policías para combatir la inseguridad

Sinaloa.- En el municipio de Badiraguato solo tenemos 2 patrullas, una para el día y una para la noche y contamos con 20 elementos policiacos, sin embargo, no tenemos dificultad de inseguridad y lo que más no preocupa es el recurso para poder incrementar 1 o más patrullas, precisó el presidente municipal, José Paz López Elenes.

Mencionó que buscarán un acercamiento con el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, para mejorar la infraestructura, ya que aseguró no tener un solo radio de comunicación y eso significa que estamos en la miseria.

“Voy hablar con el secretario, espero que sea sensible, no es posible que nosotros no tengamos comunicación vía telefónica, ni tampoco radiocomunicación, necesitamos fortalecimiento a la institución”.

El primer edil, precisó que las 15 sindicaturas de Badiraguato se encuentran totalmente sin comunicación en cuestión de seguridad.

“No tenemos inseguridad, pero tenemos condiciones mediocres para la infraestructura de la Seguridad Pública, yo le agradezco a los policías porque ellos ponen mucho de su parte”, externó.

Aseguró que el gobernador, Rubén Rocha Moya ya está enterado de esta problemática que padece el municipio y dijo que espera generosidad para que las cosas funcionen en Badiraguato.