Bagrecitos, en Tepuche, Sinaloa, continúa siendo un pueblo fantasma

Sinaloa.- Los meses pasan y las familias desplazadas del poblado de Bagrecitos, sindicatura de Tepuche, sigue en estado de pueblo fantasma y los desplazados continúan sin las condiciones de seguridad para poder volver.

Sí quieren volver a retomar sus vidas en ese pueblo donde crecieron, donde nacieron sus hijos y donde habían vivido en paz, de donde nunca imaginaron que iban a salir de la noche a la mañana, comentó una vecina. Pese a las promesas de las autoridades tanto municipales como estatales, de que les garantizarían la seguridad para que pudieran regresar, estas no se han cumplido.

Tampoco les han llegado apoyos federales, estatales ni municipales para poder continuar con sus vidas en esta ciudad capital; la mayoría sigue viviendo con familiares, amigos o en casas prestadas, no los han apoyado con vivienda o un lote de tierra en donde poder construir, reprochó una vecina de Bagrecitos.

Hechos

Fue la mañana del 24 de junio pasado cuando en esta comunidad irrumpió un grupo armado e inició una balacera, la cual dejó a nueve personas fallecidas, ocho de la comunidad.

En poblados más arriba también hubo balaceras, quedando como saldo un total de 16 hombres asesinados. Al día siguiente, pobladores de Bagrecitos empezaron a salirse de la comunidad, y a los días siguientes tanto las autoridades municipales como estatales aseguraban que les garantizarían la seguridad para que pudieran regresar, lo que hasta el momento no se ha logrado.

Siguen en la espera

De acuerdo a desplazados, siguen esperando que los apoyen con el préstamo de 25 mil pesos por parte del Gobierno federal, con vivienda y algún recurso para que sus hijos, los que no cuentan con becas, puedan continuar con sus estudios.

En los últimos días lo que se hizo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Sinaloa fue que los censaron para reconocerlos como desplazados y con ello tomarlos en cuenta con el presupuesto que se etiquete, pero algunas familias afectadas no fueron a la reunión porque no sabían de qué se trataba.

De acuerdo a una desplazada, es una tristeza ir al pueblo porque las casas fueron saqueadas, se robaron el ganado y las gallinas.

Familias que no pudieron traerse sus pertenencias a esta ciudad capital por no tener donde guardarlas, ya las perdieron porque se las robaron.

Las personas entrevistadas para este medio de comunicación piden a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que si no les garantizan la seguridad para volver, los apoyen para poder empezar en esta ciudad capital. Además de no tener un lugar para vivir, no cuentan con empleo y batallan para que sus hijos estudien en línea.

Quien les ha brindado apoyo a algunos jóvenes ha sido el director municipal de la Juventud, Alonso Ramírez.