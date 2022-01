Baja la demanda de pruebas covid-19 en laboratorios privados de Culiacán

Sinaloa.- No solo ha bajado la demanda de consultas por covid-19 en las unidades médicas, sino que la realización de pruebas diagnósticas para el virus en laboratorios privados también ha disminuido en Culiacán.

Durante un recorrido por reporteros de Debate por algunos laboratorios probados, se constató que la realización de pruebas en los antes mencionados es muy baja, esto a diferencia de la primera mitad de enero, cuando las personas realizaban largas filas para poder realizarse una prueba covid y confirmar o descartar el virus.

Ante la alta demanda que presentaban en ese momento los laboratorios, en algunos se instalaron módulos de atención rápida afuera del establecimiento, carpas que ahí permanecen casi vacías y que son para las personas sin cita previa.

La poca afluencia es muy notable actualmente, pues la mayoría de estos módulos están solos, en algunos había un mínimo de personas que eran atendidos prácticamente sin hacer fila, a como iban llegando.

Se pudo observar que se les pedía que respetaran las medidas de sanidad además de que el personal que realizaba las pruebas estaban con todos los protocolos de seguridad para evitar contagiarse.

Los costos de las pruebas covid en laboratorios privados varían y van desde los 200 hasta los 950 pesos. Unos de los laboratorios privados más concurridos por la ciudadanía está ubicado prácticamente en el primer cuadro de la ciudad, donde las pruebas PCR rondan los 950 pesos, y la prueba de antígenos cuesta 250 pesos.

Vitaminas

En las farmacias, las compras por tratamientos para el covid-19 también bajaron, según empleadas de diferentes establecimientos, esto ante la baja de atenciones que se registran en la ciudad.

En algunas farmacias confirmaron que la ciudadanía actualmente no compra tanto el tratamiento para el covid, lo que ahora están buscando es cómo protegerse y mantener fuerte las defensas, por lo que están comprando diferentes vitaminas y minerales, no solo vitamina C, recetada también por los médicos.

Los Datos

Vacunas

Las jornadas de vacunación han jugado un papel muy importante para bajar esta cuarta ola de contagios.

Al inicio

Durante las primeras semanas de enero incrementaron los casos positivos, por ende la realización de pruebas covid.