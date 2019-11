Bajan ventas un 80% en mercado del Humaya

Culiacán, Sinaloa.- Pérdidas de hasta 80 por ciento en ventas ha ocasionado la lenta construcción del colector pluvial junto al mercado del Humaya, lamentaron los locatarios.

Manifestaron que han estado lidiando con dicha construcción desde hace varios meses, pues esta no estaba en un plano adecuado y ahora que ya están a punto de terminarla, detienen los trabajos.

Pérdidas

Marcelo Villarreal, uno de los locatarios afectados, comentó que la obra tiene más de tres semanas sin trabajarse como se debe, ya que van muy poco, y cuando van, no hacen un avance considerable.

Esta situación les preocupa, ya que no solo es que no estén trabajando, sino que les ha traído pérdidas en sus ventas, pues los clientes no tienen cómo llegar y deciden ir a otro lugar.

“Las fechas estimadas de terminar era para principios de noviembre y yo considero que si le hubieran echado un poquito de ganas, como la compañía que está aquel lado, esto ya estuviera libre y ya hubiera pasada, por lo menos”, expresó el afectado.

Los afectados desconocen la razón por la que se haya tardado, ya que se han tratado de comunicar con encargados de la obra, pero nunca hay alguien que pueda atenderlos, además de que los obreros no saben darles razón y les comentan que ellos solo siguen órdenes.

Lo que nos llama la atención y nos tiene inconformes es que la obra ya está por terminarse y es lo que dejaron ahí detenido

Más quejas

María Elena López, otra de las locatarias, dijo que hay mucha tranquilidad, están lentos, pero misma situación viene a afectarles y no quieren seguir lidiando con ello, pues las ventas siguen bajando y se llega una temporada en la que se supone que las ventas incrementan, pero hasta la fecha siguen teniendo pérdidas.

Otro de los problemas es la falta de alumbrado público, pues la ciudadanía teme pasar por el lugar o dejar su automóvil debido a que la zona se encuentra a oscuras.

Todo lo que es el distribuidor vial, hasta llegando a Infonavit Solidaridad, parece la boca de lobo, todo eso está muy oscuro y eso también nos afecta

Ante esta situación, los locatarios hicieron el llamado para que las autoridades supervisen que en verdad estén trabajando en la obra, pues no pueden seguir bajando las ventas.