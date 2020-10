Bajas ventas continúan aseguran comerciantes ambulantes del centro de Culiacán

Sinaloa.- Comerciantes ambulantes del centro de Culiacán mencionaron ser los más afectados ante la Nueva Normalidad por la pandemia del COVID-19, pues las ventas que tienen siguen siendo bajas y la clientela aún no tiene la confianza de asistir al centro para consumir.

Uno de los comerciantes de Culiacán más afectados ante esta normativa es Óscar Rodríguez quien tiene muchos años dedicándose al comercio en las calles del centro pero ahora con la situación de la contingencia sanitaria las dificultades económicas siguen creciendo.

El comerciante se dedica a vender cremas, pomas contra dolores y articulaciones además de otros productos por lo que aseguró que sus clientes aún no acuden al centro por el miedo al contagio, pues la mayoría son perosnas mayores.

Añadió que el trabajar de forma alternada como parte de las instrucciones del Ayuntamiento de Culiacán no les ayuda, pues están un día sí y otro no, "los clientes creen que no estamos trabajando porque no estamos contante, además de que hay más posibilidades de sacar algo de recursos trabajando todos los días no de forma alternada, ya que estamos concientes que un día puede ser bueno y otro malo".

El comerciante comentó que necesitan que las autoridades del municipio consideren la situación en la que están trabajando y de las necesidades que todos tienen con sus familias y otras que no esperan como el sostener un hogar.

"Necesitamos que ya nos permitan trabajar todos los días, si el color del semáforo ya cmabio tienen que darnos esa oportunidad como a todos los comercios establecidos", indicó Óscar.

Explicó que antes de la contingencia sanitaria tenía una oportunidad economía muy distinta, pues estaba consciente que hay días buenos y malos, pero ahora no ven una con las nuevas normas de gobierno además de la poca afluencia de personas por el mismo temor.

"Nos está mermando el no trabajar normal, se tiene que pagar a Ayuntamiento, gastos del hogar, servicios públicos y demás que no se detienen como nuestra economía", señaló.

Óscar Rodríguez detalló que los productos que vende son naturales por lo que las perosnas si los buscan ya que al padecer de algún tipo de dolor acuden a buscar la pomada del coyote, árnica entre otras que sirven para dolor de huesos, calambres, reumas, desguinses, golpes internos y externos.

El comerciante ambulante extendió la invitación a todas las personas para que tengan la confianza de acudir al centro a consumir, pues aseguró que cuentan con todas las medidas de higiene para atenderlos.