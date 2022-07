Bajo el sol hasta por tres horas, así las filas para pago de Bienestar en Culiacán

Sinaloa.- Entre el caos por una mala organización y los golpes de calor, son las largas filas de adultos mayores para recibir el apoyo del programa de 65, de Bienestar, y más en el Parque Constitución a espaldas del Zoológico de Culiacán.

Adultos mayores de diversas comunidades y sindicaturas de Culiacán acuden a recibir el apoyo, pero las largas filas impiden que logren salir temprano, pues la espera ronda entre las dos a tres horas parados en el sol.

Una joven que acudió a acompañar a un familiar mencionó que es muy mala la organización para la entrega del programa, pues los citan a una hora y están todo el día bajo el sol, buscando en dónde refugiarse.

Añadió que este día, las personas buscaban dónde estar, pues con el golpe de calor no podían estar tanto tiempo en espera.

“Es injusto para las personas mayores y discapacitados que acuden por el apoyo, ya que los tienen en el calor, esperando y sin ninguna repuesta, además de que no son claros en la documentación que piden y a la hora los adultos buscan dónde sacar papeleo si no, no les dan el apoyo”, señaló.

María Teresa Valencia de 78 años acudió desde la colonia Pemex y comentó que cuando llegó estaban llevándose a una señora que se había desmayado, pues la espera en la larga fila provoca que les dé un golpe de calor. “Estamos desesperados, cansados por la larga espera”, expresó.

Te recomendamos leer:

Finalmente los adultos llamaron a las autoridades responsables en poner un alto a tanta mala desorganización, y que sea por medio de una lista que los llamen y no hagan esperar por largas horas parados bajo los rayos del sol.