Banco de Alimentos de Culiacán necesita apoyos del Estado por incremento de beneficiarios

Culiacán.- Después de que el Banco de Alimentos de Culiacán incrementara su número de beneficiarios ante las necesidades generadas por la pandemia de COVID-19 necesita fortalecerse para poder brindar apoyo a más de 70 mil personas.

Dadas las condiciones actuales solo se atienden a 40 mil y las otras 30 mil están en lista de espera, por ello solicitan el apoyo de Gobierno del Estado de Sinaloa y de los legisladores para conseguir recursos para mejorar la infraestructura de este organismo.

Daniel Tapia Sánchez, director del banco dijo que ahora con la supuesta reactivación económica pensaban que las solicitudes iban a disminuir pero esto no fue así, por lo que muchas personas conocieron el organismo y se acercaron por lo que ya no pueden decirles que no pueden ayudarlos.

Necesitamos seguirles ayudando pero para eso necesitamos otras instalaciones estamos completamente rebasados nosotros ya traíamos un proyecto de crecimiento pero este tema de la pandemia vino a apresurar ese crecimiento.

Expresó que en el mercado de abastos sitio en donde se encuentra el banco de alimentos ya no pueden crecer debido al espacio por lo que tienen ya visto un terreno cerca de ahí para construir un nuevo banco, con el espacio suficiente de almacenar todo el alimento.

Lamentó que han llegado a rechazar donaciones debido a que no cuentan con el espacio suficiente y recibirlas sería en vano pues se les echarían a perder.

"Culiacán tiene mucha agrícolas, Navolato y necesita un banco de alimentos mucho más grande primero que nada por la necesidad tan grande que existe y segundo porque en temporadas agricolas se desperdician miles de toneladas de alimento por falta de un banco con instalaciones dignas y suficientes".