Banco de Alimentos está en crisis para entregar despensas

Sinaloa.- Debido al desabasto de productos agrícolas y falta de participación de los ciudadanos y del sector empresarial, el Banco de Alimentos de Culiacán se encuentra constantemente en búsqueda de contar con mayores recursos para subsanar las demandas de las personas necesitadas de alimento en el estado.

Daniel Tapia, director general de Banco de Alimentos de Culiacán, señaló que hasta la fecha se encuentran 2 mil 500 familias en espera de una confirmación para ser beneficiadas por el programa; sin embargo, estas no han podido ser autorizadas por falta de recursos y despensas disponibles.

“Ahorita estamos pasando por la temporada más cruda, porque no está en marcha la temporada agrícola, de abril a septiembre estamos en crisis, por ello hacemos colectas. Muchas personas no saben, pero es tanta la demanda que no nos alcanza”, mencionó.

Entrega de despensas

El Banco de Alimentos compra alrededor de 100 mil pesos al mes en despensas, y pasando el mes de octubre se cuenta con mayor facilidad de obtener recursos y productores agrícolas, pues es cuando comienza la temporada de cosechas.

En lo que va del año, el Banco de Alimentos ha entregado más de 47 mil despensas a familias de escasos recursos, adultos mayores de 70 años, a familias con algún integrante con discapacidad o madres solteras.

Daniel Tapia informó que en estos momentos el Banco está remodelando su área de refrigeración en la expectativa de obtener mayores insumos y contar con un espacio donde resguardarlo.

Solicita apoyo

Debido a que la base de Culiacán también atiende la demanda de comunidades rurales de Mocorito y Navolato, el Banco de Alimentos solicita el apoyo de empresarios y ciudadanos para subsanarla: “Es un problema difícil de saber la raíz, es una responsabilidad compartida. Como somos una institución que no pertenece a ningún partido político y normalmente el empresario no nos conoce, de todas maneras entregamos 400 despensas todos los días”.

Tapia explicó que la falta de donativo y el incremento de la demanda ha provocado el déficit en la atención, puesto que pocos conocen su labor y son muchos los necesitados de alimentos.