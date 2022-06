Bautista: “Amparo indirecto, única opción de Estrada Ferreiro”

Culiacán, Sinaloa.- Si a partir de hoy el alcalde de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, queda desaforado, entonces él se convierte en un ciudadano más para los efectos de la justicia penal, aclaró el abogado sinaloense Juan Bautista Lizárraga Motta.

Amparo

Asimismo, explicó que para no permitir que se le ejecute una orden de aprehensión o de presentación, tendría que forzosamente solicitar la suspensión del amparo indirecto, continuar el trámite correspondiente, es decir, si tiene orden de aprehensión, debe rendir declaración ante el juez de control; pero si es una orden de presentación, debe presentarse a rendir declaración ante la agencia del Ministerio Público o Fiscalía General del Estado.

“Si hay una orden de aprehensión y él queda sujeto a proceso o prisión preventiva, él tendría que ofrecer una fianza para poder gozar de la libertad si es por delitos que permiten esa libertad condicional, por lo que podría continuar con el procedimiento pero con libertad condicional”, agregó.

Sin embargo, el abogado con maestría en amparos explicó que al amparo que Estrada Ferreiro promovió se le hicieron observaciones, previniéndolo para que declare ciertas cosas que no aclaran para que tenga efecto el amparo solicitado.

“El amparo, estoy casi seguro, se lo van a admitir para el efecto de requerir a las autoridades que haya señalado como responsables, que es la Fiscalía, para que informen a las autoridades si hay o no una orden de aprehensión en contra de Estrada Ferreiro”, agrego.

Análisis

Los analistas políticos Ana Luz Ruelas Mojardín y Fernando Zepeda coincidieron en señalar que este viernes todo apunta para que Estrada Ferreiro sea desaforado.

Ruelas Mojardín advirtió que el alcalde con licencia de Culiacán no tiene en el Congreso del Estado ningún grupo parlamentario que lo apoye, por el contrario, dijo, el gobernador tiene a la mayoría y el control, “por lo que, obviamente, como han sucedido las cosas y como se han visto todas las acusaciones que se le han enderezado en la Fiscalía, todo apunta que va a ser desaforado”.

Aunado a esto, agregó, los grupos morenistas que acompañan, tanto al alcalde con licencia, como al gobernador, no saben negociar y no acceden al diálogo. “Han hecho en público todo tipo de acusaciones que no dan pauta para un diálogo civilizado y, como es un asunto de disputa por el poder político que significa el municipio de Culiacán, el gobernador quiere tener de su lado esta presidencia, que es la más importante del Estado para manejar las candidaturas al Senado, y Estrada Ferreiro era un elemento que no se acomodaba al grupo del gobernador”.

Defensa

Por su parte, Fernando Zepeda, también columnista de EL DEBATE, resaltó que es muy probable que el Congreso del Estado siga con todo el asunto, pero también, dijo, existen argumentos legales que seguramente utilizará Estrada Ferreiro para alargar el proceso.

Sin embargo, dijo, lo más conveniente para Estrada Ferreiro sería valorar con objetividad las cosas y retirarse, porque de lo contrario la intervención de la Fiscalía ya advierte la posibilidad de abrir carpeta de investigación y detención, así como una posible prisión. Mientras que la intervención de la Auditoría Superior del Estado, agregó, ya habla de que al comprobársele alguna irregularidad, podría aplicarse la cárcel y tiene que valorar con mucha objetividad qué es lo que quiere hacer y cuál es el camino que más le conviene.

Te recomendamos leer:

“A estas alturas ya no tiene ninguna opción, ya está contra la espada y la pared. El Congreso sigue en su proceso, y la Fiscalía sigue lo que advirtió de las denuncias que tiene; la ASE tiene también elementos que dicen contar para actuar en contra de Estrada Ferreiro y todo está en contra de él. Sería un suicidio político para Estrada Ferreiro seguir manteniéndose ahí como presidente municipal”.

¿Estrada tiene fuero?

En el trienio pasado, Estrada Ferreiro pidió licencia para separarse del cargo y poder contender nuevamente por la presidencia, la cual ganó, pero un presidente municipal no puede contender en las elecciones para volver al mismo cargo, sino que tiene que separarse.

La separación que hizo él en ese momento fue en las mismas condiciones que la licencia actual, solo que el objetivo era distinto.

“Entonces, las dos licencias fueron en los mismos efectos legales y los mismos fundamentos, quiere decir que, una vez que pide licencia, si se separa del cargo, aunque sí pueda volver después, durante esos seis meses que pidió la licencia, él no es presidente municipal, pues no está en funciones y no tiene fuero”, explicó el abogado Juan Bautista Lizárraga Motta.

Sin embargo, dijo, según diversas tesis y jurisprudencia sobre el tema, dicen que, en efecto, cuando se separa del cargo con licencia, aunque sea transitoria o temporal, no gozan de fuero; sin embargo, aclaró, si los actos por los cuales se le está pidiendo la declaratoria de procedencia sucedieron cuando él estaba como presidente municipal en funciones y gozaba de fuero, entonces requiere ser desaforado para llevar a cabo el procedimiento penal en su contra.