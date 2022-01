Beltrán Corrales renuncia al PAN y se convierte en diputado sin partido: "Viví diez minutos de terror"

Sinaloa.- Diez minutos de terror vivió con sus dos hijos cuando se registró la irrupción de un grupo armado en su casa en Culiacán, afirmó el diputado Adolfo Beltrán Corrales, quien ratificó que va a renunciar al PAN y se convertirá en diputado sin partido en la 64 legislatura, ante un Partido Acción Nacional que está extraviado y no hay una ideología muy clara.

La separación del PAN obedecen a los hechos que fueron públicos, muy difíciles y le han solicitado que no realice ninguna declaración de lo ocurrido en la madrugada del 19 de diciembre, cuando civiles armados ingresaron a la fuerza a su domicilio.

"Ya rendí mi declaración ante la Fiscalía General del Estado y fue el 20 de diciembre" que por oficio se abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad por 10 minutos. Destacó que no va a pedir protección, aunque reveló que "todo lo que se ha dicho es real y menos que fui levantado y golpeado, me quitaron mi teléfono celular y pertenencias", y manifestó que efectivamente llegaron los civiles armados con marros, civiles y vehículos para violentar su domicilio y sorpréndelos dormidos.

En esta semana va a tener el trámite hecho ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estrado, de su separación del PAN y con ello se disuelve el grupo parlamentario de este partido político, pero a través de la diputada Giovanna Morachis se va a tener representación, aunque solamente tendrá voz y no voto.

Confirmó que el 27 de diciembre en su cuenta personal presentó en redes sociales su renuncia al PAN después de 27 años de militancia, y después de que sostenga una reunión con el dirigente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, de manera personal le va a formalizar su renuncia y entregará el documento.

"Es definitiva la renuncia", insistió el legislador y aseguró que no buscará pertenecer a otro partido político, que independiente a la renuncia de su militancia, él seguirá con los ideales del panismo, por ser su forma de vida. Agregó que el nunca se va a quejar del PAN y siempre se ha conducido como panista, un hombre recto y buscando el bien común.

En cuanto a la petición de Omar Quevedo, dirigente del PAN de Navolato, que únicamente ve a un dirigente que está queriendo quedar bien "no sé con quien".

Consideró que se lleva del PAN el grato recuerdo de Juan Carlos Estrada que es un excelente dirigente y persona, pero por los hechos y obvias razones tuvo que salir de la ciudad por la tranquilidad de su familia y de su persona, y hasta ahora llegué a Culiacán.

"Voy a seguir con mis mismos términos que lo he hecho, porque no era una petición de nadie y es mi forma de ser y actuar y seguiré actuando en beneficio de los ciudadanos, independiente que esté como militante, yo seguiré siendo panista y tengo 27 años trabajando en el partido, apoyando desde las diferentes trincheras y lo seguiré haciendo desde la lógica y la mística panista, pese a no ser militante", externó.

Dejó su posibilidad de regresar al PAN, pero ahorita no puede continuar en el panismo, así como que no tiene problema con la virtual ganadora de la elección interna, Roxana Rubio Valdez.

En cuanto a una comunicación con el líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, solamente conoce que pidió su número de teléfono y se lo proporcionaron y "no es un tema que le interese, no se acercó y puso entredicho los hechos, pese a que el Congreso del Estado y al gobernador Rubén Rocha que se manifestaron y que agradece".

Hechos ocurridos

Dijo que el 19 de diciembre cuando irrumpió el grupo armado a su casa estaban con él sus dos hijos, de 12 años y 19 años, y ellos están dañados un poco por la experiencia y me piden que "nos dejemos de esto, pero poco a poco vamos a regresar la normalidad".

Lamentó que pese a las llamadas de auxilio al teléfono de emergencia 911 nunca llegaron las patrullas durante los hechos violentos. Solamente pide que ahonden las investigaciones y se deslinden las responsabilidades, concluyó.