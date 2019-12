Benefician a 175 mil personas con Jornadas de Apoyo en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Durante la edición número 83 de las Jornadas de Apoyo, se brindaron diferentes asistencias, teniendo como mayor demanda la consulta médica por enfermedades gripales, entrega de despensas y apoyos de aparatos funcionales.

El secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, señaló que las jornadas se están realizando tres veces por semana, acudiendo a los sectores de mayor vulnerabilidad con el fin de que la población reciba los servicios de manera gratuita.

Beneficio

En punto de las 8:00 horas, en la escuela primaria Enrique Félix Castro, ubicada en la colonia El Palmito, se empezaron a atender a todos los asistentes a las Jornada de Apoyo, y a dos horas de atención ya se tenían registrados un total de 700 servicios.

En el módulo de la Beneficiencia Pública, fue María Guadalupe, de 80 años de edad, quien solicitó el apoyo para recibir una silla de ruedas, ya que por su avanzada edad se le dificultaba caminar.

“Yo solo tengo una andadera, pero ya esta no me sirve, me canso mucho, y la silla será de un gran apoyo para que pueda yo desplazarme”, dijo la adulta mayor, quien comentó que tiene problemas de varices y descalcificación de sus huesos, situación que le genera dolor al caminar.

Otra de las personas beneficiadas durante esta jornada fue el joven Gael Medina, quien el dentista hizo algunas curaciones en su dentadura, agradeciendo el apoyo, ya que dijo no contaba con el dinero para hacer este tratamiento en el sector privado. “Arreglarme los dos dientes me costaba hasta mil pesos y con mi trabajo apenas me alcanza para solventar los gastos de comida y transporte al trabajo”, dijo.

Jornadas

Durante el período vacacional, las jornadas continuarán y solo se descansará los días festivos como el 25 de diciembre y 1ro de enero. El funcionario dijo que trabajarán de manera coordinada todas las secretarías estatales para que los trámites y programas sigan llevándose a las Jornadas de Apoyo el próximo año.