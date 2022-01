Beneplácito de España para Quirino Ordaz como embajador genera más reacciones en Sinaloa

México.- Mientras algunos líderes de opinión en la región del Évora y en el sur del estado coinciden en que Quirino Ordaz Coppel quedó a deber a los sinaloenses o que no están de acuerdo en que reciba la embajada, otros líderes priistas aseguran que será una gran oportunidad de crecimiento empresarial para nuestro estado.

Asimismo, algunos empresarios decidieron darle un voto de confianza al exgobernador a que haga un buen papel, mientras se revisan las cuentas pendientes en Sinaloa.

‘Podría resultar positivo para México y Sinaloa’: Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa

“Es muy bueno que por fin haya sido aceptado como representante de la República mexicana ante la llamada ‘madre patria’, donde ahora estará laborando. Oí a la senadora Imelda Castro que dice que lo va a apoyar, bien, pues es una propuesta del presidente y yo no tengo… no traigo telarañas en la cabeza, está bien, es un exgobernador y yo lo respeto.

El nombramiento podría resultar positivo para México, principalmente para Mazatlán, podría buscar conectividad hacia el puerto”.

‘Quirino coincide con los ideales de un partido diferente al PRI’: Francisco López, Dirigente del PRI en Mocorito

“La decisión del exgobernador Quirino Ordaz de querer aceptar o no una embajada en un Gobierno diferente al que él fue gobernador, pienso que es una decisión muy propia de él. Lo que no se vale es que el gobernador fue candidato y gobernador con el Partido Revolucionario Institucional, él menciona que las embajadas no tienen color ni partido, efectivamente, pero el irse a representar a un Gobierno a un país extranjero, desde ahí significa que esa persona coincide con los postulados de un Gobierno que es diferente a los postulados y documentos básicos de nuestro partido.

Si él desea ir de manera personal, no es criticable; lo criticable es que, estando en el PRI, acepte otra posición. Aquí, lo que el exgobernador hubiera hecho es renunciar al partido, porque él va a defender un proyecto de Gobierno diferente al emanado del Partido Revolucionario Institucional”.

‘Es más de lo mismo, no hay Gobierno de izquierda’: Otoniel González, Consejero estatal del PRD

“Es más de lo mismo. Gobierno de izquierda no hay, todo fue un espejismo para la gente que creyó en que al gobernar Morena iba a gobernar la izquierda, es una falacia. La verdad es que, por todos lados, casi es el PRI el que sigue gobernado.

Todos dicen que el que le den este puesto fue un arreglo con el Gobierno federal. Yo quiero ver al Gobierno de Morena exigiendo cuentas claras al exgobernador, a ver si es cierto, para que digan que es mentira ese arreglo. Pero a todas luces es algo arreglado.

La gente que de buena fe ha creído en Morena y, en cambio, se llevan una gran decepción. Esto quiere decir que siguen siendo más de lo mismo y que Gobierno de izquierda no son”.

‘Es importante conocer los atributos del exgobernador’: Dignora Valdez López, Presidenta de Agentes de Cambio A.C.

“Para opinar, se debe tener un extenso conocimiento sobre las funciones que deberá cumplir en ese cargo, y si las otras personas que pudieran ocupar el cargo cumplen con esos requisitos. Si se propuso al exgobernador Quirino Ordaz Coppel, es necesario que se mencionen los atributos o conocimientos de los demás, pero esto lo decidirá el Senado de la República cuando deban votar por la anuencia para el embajador de México en España”.

‘Celebro esta gran oportunidad´: César Emiliano Gerardo, Presidente del PRI en Ahome

“Como priistas, nos sentimos muy satisfechos de que se llevara a cabo este reconocimiento al exgobernador Quirino Ordaz Coppel. Como priistas, nos sentimos orgullosos de que el Gobierno federal morenista reconozca a un priista a través de esta embajada. En una asamblea nacional en octubre pasado, se vio la posibilidad de otorgar una licencia a la militancia al gobernador para que pudiera tomar la embajada y, desafortunadamente, la asamblea nacional decidió no otorgar ese permiso, pero nosotros tenemos que valorarlo como sinaloenses, porque vivimos en el estado de Sinaloa y reconocemos ese gran trabajo que hizo nuestro exgobernador Quirino Ordaz y reconozco que a través de esta nueva embajada podrá traer nuevas inversiones y nuevos recursos al estado para que a los sinaloenses nos siga yendo bien”.

‘Le deseamos suerte’: José Ramos Ortiz, Presidente de Coparmex Los Mochis

“El beneplácito que le dan al exgobernador Quirino Ordaz por parte de la embajada de España para que represente a México en ese país era un tema que esperábamos así fuera, no podemos opinar si es bueno o es malo, simplemente tenemos que esperar que el tiempo hable por sí mismo. Lo que sí esperamos es que pronto la ASE se exprese respecto a las acciones y aplicaciones de los recursos públicos en el Gobiernos del exgobernador. Le deseamos suerte y que aumente las buenas relaciones entre Sinaloa, México y España”.

‘Quirino no nos dejó buen sabor de boca’: Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, Líder de los desplazados en el sur de Sinaloa

“Quirino dejó muchos rezagos aquí, muchos pendientes que lo pusieron en entredicho con los sinaloenses. Sin embargo, fue una decisión de alto mando, del Gobierno federal. Nosotros no tenemos un buen recuerdo de él.

El mismo Congreso del Estado denunció que se gastó más de mil millones de pesos casi en promoción personal. Es una decisión política y hay que asumirla como tal, pero no tenemos un buen sabor de boca de Quirino. Hubo convenios políticos entre el Gobierno federal, el del estado y el mismo político, lo premian de alguna manera por algo que no hizo. Tal vez hay compromisos que nosotros no sabemos”.

‘Es un reconocimiento para Quirino Ordaz’: Perla Luna, Presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes Ahumada

“Es el reconocimiento que se le da a Quirino Ordaz Coppel por su buen trabajo como gobernador, es un honor para México el que esté representado en España por un buen funcionario, destacado, y por poner en alto a los sinaloenses”.

‘Nuestro país tendrá a un gran promotor en España’: Concepción Zazueta Castro, Diputada local del PRI

“La elección del exgobernador Quirino Ordaz para que sea el embajador de México en España es estratégica y con una muy buena proyección de gestión y resultados. No me queda la menor duda de que nuestro país tendrá a un gran promotor de inversiones, acuerdos y convenios en sectores clave, como el turismo y las actividades productivas del campo. Es una enorme responsabilidad la que habrá de asumir, sobre todo porque se trata de España, una de las economías más dinámicas del mercado europeo. En definitiva, le irá bien a México y a Sinaloa”.

‘Ojalá que le salgan mejor las cosas en España que aquí’: Miguel Enrique Beltrán, Expresidente del Colegio de Arquitectos de Los Mochis

“Es lamentable que a Quirino Ordaz Coppel lo hayan premiado como embajador de México en España, debido a que vendió a Sinaloa. Los sinaloenses no somos tontos, ya que su Administración fue muy oscura, además de que solo llevó beneficios al sur de la entidad. Ese premio que le dio el Gobierno federal deja un mal sabor de boca por haber traicionado a los sinaloenses. Por ética, debió haberlo rechazado debido a que Sinaloa no se vende”.

‘Es una gran oportunidad para Sinaloa’: Julio César Silva Inzunza, Presidente de Adecem

“La decisión del presidente de la República, AMLO, de haberle dado esa oportunidad a un sinaloense es de gran relevancia, porque es un empresario que puede aportar mucho para el país, sobre todo en el ramo del turismo; es por ello que yo considero que es positivo, por lo que todos los empresarios debemos de aprovechar esa oportunidad que se le dio al exmandatario”.