Beto Caimán siente más paz con los cocodrilos que con los humanos

Sinaloa.- ‘Estamos rodeados de cocodrilos y sin embargo se siente mucha paz en este lugar”, dijo Heriberto Salomón Arellanes, alías Beto Caimán, mientras buscaba nidos de estos reptiles en la laguna de Chiricahueto, sindicatura de Eldorado.

Aún estaba fresca la orina, y bien marcadas la patas y el arrastre de la cocodrilo que posiblemente puso los huevos tiempo atrás en una lomita ubicada entre dos drenes casi secos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Beto empezó a excavar de forma presurosa con sus manos, al encontrar tierra suelta y ramas, decía: “aquí debe estar el nido”, pero no había nada, excavó en cuatro lugares diferentes bajo los fuertes rayos del Sol, hasta que lo encontró. “Los cocodrilos para despistar a los depredadores hacen varios nidos falsos”, explicó mientras su cuerpo estaba bañado en sudor.

Leer más: Se roban las especies en el tortugario de Imala, Sinaloa

“La cocodrilo está aquí cerquita pero si sale no es peligrosa, al vernos se irá, son más agresivas las gallinas cuando se les quiere quitar los huevos que estos reptiles”, expuso.

Difícil travesía

Llegar hasta donde estaba el nido no fue fácil, primero se tuvo que atravesar una laguna seca, en la cual a penas unos meses atrás había mucha agua y varios cocodrilos de gran tamaño, pero por la sequía se fueron a buscar agua.

En las grietas de la tierra de la laguna estaban los hundimientos de varios centímetros que se formaron por las patas de los cocodrilos por lo que se presumió que eran de tres a cuatro metros de largo y pesaban de entre 300 a 400 kilos, detalló don Beto. En esta laguna había restos de langostinos, peces, caracoles y otras especies, muertos.

El experto en cocodrilos dijo que nunca había visto que se secara esta laguna, ni la otra que estaba hacia el otro lado de una carretera, esto era un indicador de que los cocodrilos también ya están sufriendo a consecuencia de la sequía.

Luego se caminó muy cerca de una zona pantanosa, basta con pararse poquito en ese lugar para empezar a hundirse, por eso es muy peligroso para alguien que no conozca aventurarse a explorar esta bella laguna porque puede ser tragado por los pantanos.

Se caminó varios metros entre el monte muy cerca de donde había cuevas de cocodrilos pero don Beto tranquilizaba al decir que si no se atacaban a estos animales no hacían daño. Él ha convivido con estos reptiles desde que tenía tres años de edad y asegura sentirse más a gusto y tranquilo con ellos que con los humanos.

Contó cómo desde niño llegaba hasta donde estaban los cocodrilos nadando las turbias aguas de las lagunas y los drenes, los cocodrilos nunca le hicieron daño hasta cuando tenía más de 20 años que se le montó a uno y este lo mordió en diversas partes y a la altura del corazón y aunque fueron graves las heridas sanó demasiado rápido.

No puede vivir lejos de este lugar se siente parte del mismo. Él y los reptiles se entienden, tiene una especie de conexión especial, ellos saben que no les hará daño y que busca ayudarlos, por eso él recorre durante el día y la noche este lugar y no le pasa nada, abundó.

Cuidado

En el nido encontró 25 huevos buenos, 10 con muerte embrionaria y uno infertil el cual se llevó para comerlo, “son muy sabrosos”, dijo, “saben a huevo de gallina con papas”, pero sólo se come entre dos o tres al año porque son muy fuertes.

Leer más: Escuadrón del EZLM llegan a Galicia, España, para iniciar su gira

Tras depositar todos lo huevos con embrión en una cubeta con la misma tierra del nido don Beto pidió retirarse, en estos nidos hay mucha energía y al sacar los huevos, se agotó. Estos huevos estarán siendo encubados en su casa en un ambiente natural. De haber seguido en el nido por el calor y los depredadores posiblemente no hubiera sobrevivido ninguna cría. Se espera que en un mes y medio, nazcan estos 25 reptiles.

Pese a la gran labor que realiza don Beto, ya que resguarda los huevos y cuando nacen las crías las suelta en la laguna para mantener la población de estos reptiles, no cuenta con ningún apoyo por parte de ninguna fundación, ni de los Gobiernos municipal, estatal ni federal. En los últimos 3 años ha soltado alrededor de 700 crías por lo que se ha convertido en un protector de esta especie.

CJNG culpa a Cartel de Sinaloa de ataques “terroristas”

Síguenos en