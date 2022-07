Bien intencionado pero obsoleto, mecanismo de protección a mujeres en Sinaloa

Sinaloa.- Durante el 2022 a la fecha, más de 7 mil mujeres en Sinaloa han requerido órdenes de protección por violencia, informó la Fiscalía General del Estado. Estas cifras, de acuerdo con activistas y especialistas en derecho, muestran el calvario que viven las mujeres y sus familias en la región.

Aunque consideran que el mecanismo ha tenido una buena intención desde su creación, la activista Priscila Salas puntualizó que este se ha convertido en “un pedacito de papel que en realidad no tiene una utilidad práctica para resguardar la vida de las mujeres”.

Sin garantías

La abogada y activista Flor Rodríguez señaló que las órdenes de restricción para protección de víctimas de violencia son las más solicitadas. Sin embargo, señaló que esta medida no se otorga por el juez de forma inmediata, sino a solicitud de la propia víctima o su representante legal.

“No son garantía de salvaguarda, pues son una de las medidas que más son violadas por los agresores y que en muchos casos, aun existiendo este tipo de medidas, los ataques y episodios de violencia permanecen y aumentan”, expuso.

Deficiencias

Priscila Salas, activista y representante de la organización No se Metan con Nuestras Hijas, consideró que en Sinaloa el mecanismo no funciona en la práctica porque no existe el personal policial, las medidas y los recursos adecuados, porque no se lleva a cabo el protocolo como debe de ser.

En el mecanismo, según expuso Priscila Salas, dice que las mujeres tienen que tener rondines de la policía, ser monitoreadas para evitar una agresión; sin embargo, en general, dijo que en México, en Sinaloa, y en Culiacán, hay un déficit de personal en policías municipales, por lo que no se alcanza a cumplir con los requerimientos que el protocolo marca para funcionar.

Legalidad

Puntualizó que otra de las razones es que el procedimiento dura de dos a tres meses, es decir, tiene un límite de tiempo y en muchas ocasiones no se renueva la orden de restricción, precisamente porque hace falta información de cuáles son las consecuencias de no hacerlo.

Para Flor Rodríguez, quien también es directora ejecutiva de la organización Repara Lumea contra la violencia de género, AC, las políticas públicas respecto a las órdenes de restricción están previstas desde una perspectiva meramente procesal.

Presupuesto

Actualmente, añadió que las órdenes de restricción podrían ir de la mano con la tecnología y con el seguimiento de esta por unidades especializadas para que realmente funcionen, “pero, claro, esto implica destinar presupuesto por parte de los gobiernos, quienes consideran un gasto innecesario.”

A su vez, Priscila Salas rememoró que con esa falta de recursos, tampoco existen los suficientes refugios donde ellas puedan resguardarse. Puntualizó que algunas mujeres, como en Mazatlán, tienen que viajar a Culiacán para tener refugio porque no hay en los municipios más grandes ni en aquellos que tienen alerta por violencia de género. “Hay mucho por hacer en este sentido”, advirtió.

Cabe destacar que en Sinaloa, los municipios de Culiacán, Ahome, Mazatlán, Navolato y Guasave tienen activa la alerta de género por sus índices de violencia contra la mujer y feminicidio.

La voz del experto

La cifra negra en casos de mujeres agredidas: Priscila Salas, No se metan con nuestras hijas

La activista cuestionó dónde queda la denuncia por violencia de género o agresión si no hay una política pública en marcha con planes, programas y presupuestos adecuados y con la infraestructura necesaria para proteger la vida de las mujeres.

Para entender...

Víctimas de violencia no denuncian

Claudia Ivethe Jaen Cortés, especialista en psicología y académica de la UNAM, compartió para Debate que solo de 4 a 10 por ciento de los jóvenes denuncian conductas violentas por parte de sus parejas ante autoridades de salud o instancias jurídicas.

Te recomendamos leer:

“Es bajo el porcentaje y ello se debe a la revictimización de los denunciantes y al desconocimiento de los procedimientos legales,” sostuvo. Ante ello, Jaen Cortés consideró necesario enseñar, desde niños hasta adultos, lo que se debe llevar a cabo en esta materia ante situaciones de abuso.