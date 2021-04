"Big Boy" elefante de 40 años rescatado del circo tendrá nuevo hogar en Culiacán

Sinaloa.- La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) informó que mañana un grupo de activistas rescatarán a "Big Boy" un elefante asiático de 40 años que pasó la mayor parte de su vida en un circo en el estado de Jalisco; tendrá un hábitat para él solo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo a la información de la Azcarm esto es gracias a la iniciativa del conductor y activista Arturo Islas Allende, al altruismo del empresario mexicano Jorge Cueva, “Mr. Tempo, popularmente conocido como el “Michael Jordan” de los restaurantes, y a la ayuda y colaboración de Ernesto Zazueta, Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Asimismo, destacan que el elefante es una especie en peligro de extinción, por lo que será rescatado, trasladado y rehabilitado en el Zoológico de Culiacán, para posteriormente habitar en su nuevo hogar, un santuario ubicado a 20 kilómetros de la ciudad, de más de 25 mil metros solo para él, para que tenga la mejor calidad de vida.

"Tras intensas gestiones de Islas Allende, Mr. Tempo hará posible dicha misión mediante la compra del paquidermo a sus actuales dueños, la familia de cirqueros, Hermanos Fuentes Gasca", indica el comunicado del Azcarm.

A esto se unió Ernesto Zazueta Zazueta, presidente del Azcarm, junto a la asociación que encabeza con el mayor grupo de especialistas en elefantes de México y Latinoamérica. "Pues cabe destacar que el manejo y movimiento de Big Boy, que pesa más de cinco toneladas, es un reto enorme que requiere de la ayuda y supervisión de diversos expertos", agrega.

Los especialistas de la Azcarm estarán al servicio de la operación, movilización, chequeo médico y asesoría para el bienestar del elefantes y que el traslado sea seguro y con atención en todo momento.

Big Boy hará un viaje por carretera de más de 700 kilómetros de distancia, que podrá verse en vivo en redes sociales, gracias a la difución de medios de comunicación.

"Big Boy tendrá un hogar temporal en un recinto adaptado para él en el Zoológico de Culiacán, donde tendrá que pasar una cuarentena de adaptación, revisión médica constante y valoración por parte de los veterinarios especialistas en elefantes de la AZCARM".

Según la opinión de los expertos, el estado de Sinaloa, beneficiará la salud de Big Boy ya que el clima y la altura de la región son idóneos para el bienestar de su especie. Cabe destacar que estos animales llegan a vivir un promedio de 80 años, por lo que apenas está a la mitad de su vida.

Mientras tanto, se trabaja a marchas forzadas para brindarle a Big Boy el espacio digno que se merece. Para este fin Arturo Islas Allende y Ernesto Zazueta, adquirieron un terreno de grandes extensiones en el que retomarán el proyecto del Santuario de Animales Ostok, que tuvo que ser postergado y reubicado por motivos de inseguridad luego de que Francisco Tenorio, Presidente municipal de Valle de Chalco fue asesinado en el 2019 a sólo unos días de haber colocado la primera piedra del Santuario en dicha localidad.

Es importante recordar que en el 2015, la prohibición de los animales en los circos de México por una iniciativa del Partido Verde, dejó al 80 por ciento de ellos en la mortandad. Han pasado casi seis años y lamentablemente la historia de Big Boy no es la única, aunque son pocos los animales que sobrevivieron a esta ley; tigres, leones y otras especies se mantienen en lugares reducidos sin las condiciones necesarias que garanticen su bienestar, pues los dueños no cuentan con los ingresos suficientes para brindarles bienestar. Las autoridades mexicanas no han dado ningún tipo de apoyo para estos animales.

El rescate de Big Boy representa un mensaje importantísimo para la sociedad, es la muestra de que expertos, empresarios y sociedad civil son capaces de mover un elefante cuando existe consciencia, voluntad y determinación para lograrlo.

El traslado del elefante se llevará a cabo este martes 6 de abril, será acompañado por Arturo Islas Allende, por destacadas personalidades del mundo artístico mexicano y estadounidense, y por su puesto por los especialistas de la AZCARM.

El traslado iniciará cerca de Guadalajara, Jalisco y termina en Culiacán, Sinaloa. Los medios podrán participar durante el traslado de más de 700 km, por si desean hacer transmisiones en vivo o participar en el punto de salida o llegada.