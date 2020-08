Bomberos Culiacán protestan tras el despido del ex comandante Adán Shinagawa

Sinaloa.- La destitución de Adán Shinagawa, ahora excomandante de Bomberos Culiacán, tuvo sus repercusiones al movilizar a la mayoría de los elementos que mostraron su inconformidad con la decisión de la mesa directiva del Patronato, dirigido por José María Espinosa de los Monteros.

Los inconformes realizaron diversos actos, uno de ellos en la estación Vallado, cuando el Patronato dio el nombramiento del nuevo comandante, Efraín Araujo, mismo que fue interrumpido por los rescatistas, que a su vez dijeron desconocer al Patronato.

Inconformidades de elementos de bomberos

Quienes tomaron la palabra exclamaron sus incorformidades, como decir que el nuevo comandante, Efraín Araujo, no tiene experiencia; ademas dijeron que otros compañeros trabajadores temieron manifestarse de la misma forma al tener temor de sufrir represalias.

No negaron que hay mejoras en algunos aspectos, como en equipamiento, pero no están contentos con los manejos que hacen, ya que a los voluntarios los van dejando rezagados respecto a la pandemia al hacerlos firmar una hoja en la que la institución no se hacía responsable en caso de que resultaran infectados. También externaron que el Patronato está operando de manera ilegal y no está constituido de la manera correcta, por lo que como voluntarios desconocían toda acción del mismo y seguirían rindiéndole novedades al comandante Adán Shinagawa Araujo.

La causa del despido de Adán Shinagawa Araujo

Espinosa de los Monteros expresó que la causa del despido del comandante fue por faltas en orden, disciplina y respeto; sin embargo, no abundó en detalles, y dijo que como Patronato tenían la facultad de tomar la decisión: “Vemos a futuro. Buscamos que Bomberos Culiacán sea el mejor del país. Los cambios siempre son difíciles, pero queremos mejorar los tiempos de servicio, la capacitación, equipamiento y seguir empujando en todo lo que hemos venido trabajando”.

Por último, salió de la estación sin dar más palabras, cuando bomberos se quitaron sus camisas del departamento, las cuales le entregaron, después de ser cuestionado por allegados a Shinagawa de que si era reglamentario lo que hizo.

Adán Shinagawa busca el dialogo

Adán Shinagawa dijo que para él significaba mucho estar bajo esas circunstancias: “He pedido respeto, y en su momento lo externé con la mesa directiva. Lamentablemente, los patronatos toman decisiones que trastocan cosas muy importantes en los Bomberos. Tenemos un nuevo comandante, pero las formas en la que ellos actuaron no fueron correctas, ya que tenía que haber un proceso de transición formal de responsabilidades. Merezco una atención más personal, más de convenio, de tal manera que permita que yo me pueda ir tranquilo”.

Además, expresó: “No soy perfecto, soy humano, y cometo y he cometido errores, pero eso no quiere decir que soy una persona con la que no se pueda dialogar. He tenido la bendición de estar a cargo de las operaciones de incendios de la ciudad de Culiacán. Lo que estoy pidiendo es una comunicación con el Patronato que me permita establecer las condiciones y que se reconozca todas las cosas que yo he hecho por la institución, y que pueda tener una apertura y evaluar de nueva cuenta todo”, finalizó.

Al culminar la ceremonia, los elementos que mostraron inconformidad con el despido del comandante acudieron al H. Ayuntamiento de Culiacán, donde colocaron los camiones para después entrar a las oficinas, donde fueron recibidos por Othón Herrera, secretario del Ayuntamiento, a quien le manifestaron los malos manejos del Patronato actual.

Posteriormente fueron a la explanada de Palacio de Gobierno, donde también hicieron sonar las sirenas de las unidades.

Sobre la resolución, no se dieron informes, pero se informó extraoficialmente que las autoridades de Gobierno tomarían el caso para resolver el problema.

Ayuntamiento de Culiacán convoca al diálogo

El H. Ayuntamiento de Culiacán, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que en atención a la solicitud realizada por el Cuerpo de Bomberos de Culiacán en el Palacio Municipal, el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, les brindó atención, a nombre del alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Durante el encuentro, bomberos externaron su inconformidad por la reciente destitución del comandante Adán Shinagawa Araujo, quien también estuvo presente, reconociéndole su labor y trayectoria.

Ante ello, el secretario y los regidores invitaron a los involucrados a buscar el diálogo con el Patronato de Bomberos y establecer acuerdos que beneficien a ambas partes, y de no encontrar el entendimiento se les indicó que lo más pertinente es que sea un órgano jurisdiccional quien determine la resolución a la situación que plantean.