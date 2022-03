Brecha salarial: Mujeres ganan menos que los hombres en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La brecha salarial entre hombres y mujeres no cede. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, desde el 2017 y hasta antes del inicio de la pandemia por covid-19, las mujeres ganaban a nivel nacional, en promedio, 85 pesos por cada 100 pesos de los hombres y Sinaloa no es la excepción. Érika Sánchez, presidenta del colectivo 50+1 Sinaloa y exdiputada federal, indicó en entrevista para EL DEBATE que esto orilla a las mujeres a incorporarse a la informalidad , sumado otras afectaciones por los grandes retrocesos generados por el gobierno con acciones como la cancelación de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo.

Lorena Caro Reportera de Investigación

