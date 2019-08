Buscan a Mayra, sus tres hijos la esperan

Es un caso difícil de resolver, es lo que le afirman investigadores de la Fiscalía a la familia de Mayra Guadalupe Millán Castro, desaparecida desde el 15 de febrero de este año. Es como si se hubiera desintegrado en el aire, ya que no hay ninguna pista de su paradero, relató su hermana Marisol Millán.

El día de la desaparición, la joven de 29 años fue a acompañar a su pareja sentimental a vender una motocicleta marca BMW a Guamúchil. Iba remolcada en una camioneta Sierra color blanco de modelo reciente. En algunas cámaras de seguridad que se han revisado se aprecia que dejan la ciudad y se dirigen al otro municipio.

El poblado de Ciénaga de Casal fue la última ubicación que se tiene del celular de la joven, pero se desconoce si se lo quitaron allí o antes, y la duda también es qué hicieron con ella; con su pareja, quien presuntamente también se encuentra desaparecido, con la camioneta y con la motocicleta.

Desde hace tres meses, la familia de Mayra vive entre la angustia y el dolor, por eso hacen un llamado de auxilio para que la ayuden y les den una pista, una señal de dónde pueden encontrarla: «Nuestra fe y esperanza es que la vamos a encontrar viva, porque no es una delincuente, ella no cometió ningún delito. El error fue ir a vender una moto en compañía de una persona, ese fue su error, pero un delito que ella haya cometido y por el cual merezca estar lejos de sus hijos, de su familia, no existe», relató entre llanto su hermana Marisol.

Imagen de la moto perdida Esta es la motocicleta que llevaban a vender, por lo que si se da con la misma, puede llevar a datos del paradero de la pareja. Foto: Cortesía

Sus hijos la esperan

Mayra es madre de tres niños, de 10, 5 y 4 años de edad. Ellos la necesitan, por eso la súplica a quienes la tengan de que la dejen volver. Desde su desaparición, su madre enfermó.

La mamá de esta joven está desconsolada, muy triste, pues la vida se le detuvo, al igual que las ganas de vivir.

En la actualidad, lo que la mantienen viva son sus nietos y la esperanza de que su hija regrese con bien: «Mi mamá duerme en la sala porque dice que Mayra le va gritar y le va a decir que le abra la puerta. Ha ido varias veces al médico, anda bajo los efectos de medicamento y llora todas las mañanas y las noches por su hija, y eso es muy doloroso. Hay ocasiones que alguien grita en la calle, y sale corriendo porque cree que es su hija».

Los niños de Mayra ya quieren que regrese. Preguntan que, si está bien, por qué no les habla por teléfono. Preguntan por qué su abuela y sus tías lloran, por qué hay fotos de ella y por qué rezan todos los días a las 20:00 horas.

«Ellos necesitan a su mamá, y nosotros necesitamos regresarles a su mamá, que mi mamá sepa qué pasó con su hija», detalló.

Los últimos momentos de Mayra fueron normales. Salió de su casa diciendo «ahorita regreso, voy a acompañar a vender una moto». Sus familiares no vieron nada extraño, nada diferente; su comportamiento era como cualquier día.

Tratan de viralizar la imagen El rostro de la joven está en volantes, tarjetas y diversos productos. Está en redes sociales, y esperan que se haga viral. . Foto: Cortesía

A media hora de su partida, su hijo, el más pequeño, le mandó un mensaje de audio por WhatsApp y le preguntó «¿dónde andas, mamá». «Ahorita vengo, ando en un mandado», le contestó, y fue la última comunicación que se tuvo de ella.

Desde entonces, el niño pregunta por qué su mamá no ha regresado del mandado y que si acaso no lo quiere; pero no se le puede dar una explicación.

Ahora, cuando algún familiar va a su casa y se tiene que ir, el niño les pregunta si van a regresar pronto, pues no quiere que se vayan. No entiende lo que sucede, pero presiente que algo no anda bien.

Inocencia

Para el Día de la Madre, el niño más grande le hizo una carta. Los más chiquitos dibujaron corazones, rayaron las paredes con dibujitos y dijeron que eran para ella. A ellos los mantienen ajenos de lo sucedido. Al más grande en la escuela le han dicho que su mamá está desaparecida, pero no ha dimensionado lo que eso significa.

Es una joven bonita que le gusta verse bien, se dedica a sacar a sus hijos adelante. Es una muy buena hija, dijo la madre. Foto: Cortesía

Los sueños y los planes de Mayra para este año eran sacar a sus hijos adelante, eso lo dijo el 23 de diciembre, y también estar más unida a sus hermanas, aunque la relación era muy cercana.

Es una mujer bonita. Hace ejercicio, cuida su alimentación y es buena persona, alegre y muy querida por su familia, por eso jamás se imaginaron que le pudiera pasar algo como esto, siendo víctima de una injusticia. Nadie que la conoce tiene algo negativo que decir de ella, repiten una y otra vez.

Para Marisol, la desaparición de un ser querido va más allá de la muerte, porque cuando ocurre un feminicidio o un homicidio se puede llorar, y en algún momento tiene que llegar la resignación; pero en la desaparición no se sabe en dónde está, qué le hicieron, por qué fue y si en un momento va a regresar o no.

«No soy mucho de creer en cosas paranormales, pero la soñé, me dijo que no sabía en dónde estaba, pero que no nos preocupáramos por ella. Le he pedido mucho a Dios que me dé fuerzas para seguir en esta lucha de búsqueda, le he pedido fe, que me dé esperanza de encontrarla con vida, y creo que el sueño fue una señal», relató.

Sin avances

En la Fiscalía del estado lo que les dicen es que están haciendo su trabajo, lo cual no dudan, pero el caso no avanza, por lo que Marisol pide que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le dé una audiencia aunque sea de diez minutos. Le exige que la atienda porque desea que encuentren a Mayra.

A la sociedad en general le pide que no sea ajena ante los desaparecidos, que no sea hiriente en sus comentarios sin conocer la historia que hay detrás de cada víctima.

Invitó a las personas del sector de Guamúchil que hayan escuchado algo que los pueda ayudar a dar con el paradero de la joven a que se lo informen, porque son meses de angustia y dolor: «Vivimos todos los días iguales. Jamás culparía a la autoridad de lo que pasó, solo pido que hagan su trabajo. Quirino Ordaz Coppel, necesito que me atienda, necesito ser escuchada, que me vea; le exijo mi derecho de audiencia como sinaloense, como ciudadana, y que la Fiscalía haga bien su trabajo y nos regrese a Mayra. La justicia se la dejamos a Dios», finalizo.

No figura en el conteo

Esta joven, al igual que otros muchos desaparecidos, no está en la página de personas en calidad de no localizados de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se cree que en los últimos años las cifras se incrementaron de manera significativa, pero muchas personas no denuncian por temor; sin embargo, aun cuando hay denuncias muchas no son contabilizadas por la Fiscalía.

Lo ocurrido

Desaparición

Un día después de haber estado feliz, de festejar el Día del Amor y la Amistad, desapareció esta madre de familia que iba de Culiacán a Guamúchil.

Difusión

Volantes con su foto se están entregando en esta ciudad capital y en ciudades de otros estados, por lo que se confía en tener pistas para dar con su paradero.

Pocos avances

Pese a la denuncia, la Fiscalía tuvo la carpeta de investigación paralizada como veinte días, y, pese a la presión de la familia, no ha avanzado el caso.

Exigencia

Los familiares de Mayra exigen al gobernador que los atienda, que los escuche, para que conozca quién era la joven, ya que era una persona buena.

Día triste

Este Día de la Madre la familia lo pasó muy triste, pues no estaba una hermana, una madre y una hija. La música en su hogar cambió por el llanto y el dolor.