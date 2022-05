Buscan apostarle a la proximidad social para cambiar percepción de policías en Sinaloa

El rector comentó que, en lo que respecta a la Policía Preventiva, se ocupa elevar el nivel para que se vayan profesionalizando cada vez más a nivel universitario. Reiteró que en otro aspecto, que son los exámenes de Control de Confianza, no hay manera de sacarle la vuelta, pero estos a su vez se realizan fuera de la Unipol y es una empresa perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la que lleva a cabo dicho proceso, y con base en los resultados se da a conocer qué alumnos cumplen con todos los requisitos, con base a la convocatoria que emiten las corporaciones policiales. Recordó que el año pasado se aprobó un nuevo modelo de policías, y el énfasis es la proximidad.

Informó que la mejora no se verá de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de muchos años, por lo que aconsejó que se tiene que empezar de ya.

Destacó que se trata de un problema que se tiene desde siempre, es por ello que esta fue una de las razones por las que se creó la universidad, por lo que se tuvo que dignificar en dos sentidos: que los agentes valoren y distribuyan en la sociedad, pero también impactar en la población para que reestimen el trabajo de la policía , porque consideró que no se está dando recientemente.

“Nadie debe de sorprenderse ahorita de que el nivel de confianza de la población en general en las corporaciones policiales no es el nivel óptimo”, dijo Óscar Fidel González.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.