Buscan apoyo para Jaqueline en Sinaloa, será sometida a trasplante de médula en CDMX

Sinaloa.- La niña Jaqueline Cárdenas, de cuatro años de edad, lleva dos años en tratamiento oncológico por diagnóstico de leucemia mialoide aguda uno de los cáncer más agresivos en niños, por lo que a la larga espera de mejoría la niña presentó la oportunidad de un trasplante de médula ósea, pero la familia no tiene los recursos necesarios para hacer esto posible.

El trasplante se realizará en Ciudad de México el 21 de marzo, por lo que la familia debe viajar desde Sinaloa para dicha fecha allá y continuar con el proceso médico, mismo que será una esperanza a una mejor calidad de la pequeña.

Verónica Corral madre de la niña expresó que se siente muy angustiada el no lograr recaudar recursos necesarios para poder llevar a cabo el proceso médico de su niña, esto debido a que Jaqueline ya tiene dos años en la lucha y no le gustaría que su tratamiento quede a medias o tengas mayores afectaciones a su salud.

"Ya había pensando en dejarlo así porque gracias a Dios ha estado saliendo bien en sus estudios, pero su médula osea ya no soporta más quimios y si se complica ella no soportaría, por eso quiero hacer lo posible para llevarla y que se le realice la cirugía, no tenemos nada de recursos rentamos y tenemos que estar allá cinco meses", manifestó la madre.

La familia tiene un mes para poder reunir una buena cantidad económica para poder solventar todos los gastos de viaje, médicos y rehabilitación de la pequeña para su proceso de trasplante de médula ósea.

"Ella ya salio limpia por eso le harán el trasplante, ella ha luchado mucho y la gente me a apoyado mucho por eso pensábamos dejarla así, pero quiero poder hacer realidad esto para mi hija y que no se me hagan más quimios".

Verónica dijo que es muy difícil poder sostener los gastos de su hogar porque tiene más hijos, pero sigue luchando a lado de su hija Jaqueline para que tenga una mejor calidad de vida al haber sido desauciada al inicio de su tratamiento oncológico.

La pequeña se encuentra con una gran evolución contra la leucemia, por eso la familia hace el llamado a la ciudadanía para que los apoyen con la situación ya que son muchos gastos para cubrir todos los estudios médicos como tratamientos.

"Por el apoyo de la ciudadanía Jaqui esta parada, a avanzado su salud, nosotros solos no podríamos hacer nada sin el apoyo de la gente".

Así mismo pide la sensibilidad de las autoridades para que los apoyen con los gastos de dicha cirugía en la ciudad de México.

Quien desee apoyar puede contactar a la familia al número de teléfono 6672531888.