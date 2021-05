Buscan apoyo para gastos médicos de leucemia para el niño Luis Aldolfo en Culiacán

Sinaloa.- Luis Aldolfo Medrano García de 9 años de edad padece de leucemia linfoblastica aguda y actualmente lleva un proceso de tratamiento en quimioterapias ambulatoria, en Culiacán esto después de sufrir una recaída de salud en septiembre del 2020.

El niño fue diagnóstico con esta enfermedad desde que tenía cuatro años de edad y desde entonces ha requerido de varios procedimientos médicos para poder salir adelante.

Ana Gabriela García Espino madre del niño comentó que actualmente requieren de apoyo económico para acudir todos los días a tratamiento de quimioterapias, pues su trabajo en el campo no le alcanza para poder sostener gastos del hogar y tratamientos de su hijo.

"Vivimos acá en Navolato y tengo que estar pagando el traslado para que le pongan las quimioterapias a mi hijo, aunque no comamos nada la prioridad es llevarlo para que le pongan el tratamiento, por eso yo pido apoyo, no tengo a nadie más que me apoye y tengo tres niñas más que me necesitan", expresó la madre desesperada por la situación que atraviesa.

Ante la situación la madre de familia mencionó que su hijo ya había salido de vigilancia, pero fue en septiembre cuando presentó una recaída de salud, por lo que duró dos meses internado y ahora esta repitiendo el tratamiento de manera ambulatoria lo cual le genera mayores gastos para estarse trasladando al hospital.

Ana Gabriela detalló que tuvo que buscar el apoyo por parte de la ciudadanía para lograr conseguir el tratamiento de quimioterapias pues en el Hospital Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no contaban con ellos, pero es ahí dónde le realizan el proceso de aplicarle el tratamiento.

La madre del pequeño hizo el llamado a la ciudadanía que desee brindarle el apoyo se los agradecería de todo corazón y se les múltiple la solidaridad que le brinden a ella con su hijo en la lucha contra la leucemia desde hace cinco años.

Quien deseé apoyar pueden contarlos al número de teléfono 6673483691 o realizar un depósito al número de cuenta bancopel 4169160496323867.