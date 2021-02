Buscan apoyo para tratamiento de Yaretzi, niña de 3 años con problemas en la vista en Culiacán

Sinaloa.- Familia de escasos recursos busca el apoyo y solidaridad de la ciudadanía en Culiacán, Sinaloa, para lograr conseguir los medicamentos necesarios para que la niña Yaretzi Guadalupe Ontiveros de 3 años no pierda la vista.

De acuerdo a la familia la pequeña de tres años de edad comenzo desde los siete meses con una serie de problemas en su visión al agarrar las cosas de una forma poco usual, fue cuando los padres decidieron llevarla a atención médica pero les dijeron que solo se trababa de una especie de cataratas por cuestión hereditaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Johana Paola Montalvo madre de la niña explicó que recientemente volvió a llevar a atención médica a Yaretzi en el Hospital Pediátrico de Sinaloa dónde ahora le dicen que la pequeña tiene un 60 por ciento de perdida de vista en un ojo y el otro en un 30 por ciento, por lo que ahora tiene que estar bajo un tratamiento.

"La cuestión es que no nos alcanza con el puro sueldo de mi esposo, tengo cuatro hijos y tengo una niña de cuatro meses, puesto que no puedo trabajar y esta necesitado entre gotas y pastillas para que su vista no empeore más", expresó la madre.

Leer más: Solicitan seis donadores de sangre para Yanitzia, joven internada en el Hospital General tras un accidente

La madre de familia explicó que cuando su hija tenia siete meses en el seguro social le dijeron que lo que le salio en sus ojos eran normal, que se trataba de una herencia familiar, pero poco a poco se dio cuenta que la niña presentaba fallas en la vista al verse afectada por la luz del sol y otras alteraciones.

La niña tiene dos semanas en tratamiento con unas gotas de noche y día para tratar de evitar que su vida se recorte cada vez más.

"Las gotas que estoy comprando salieron en mil 300 y otras en mil pesos y unas pastillas en 500, pero no puedo con todos los gastos porque somos de bajos recursos no tenemos ni luz ni agua en la casa", mencionó la madre.

La familia le hace el llamado a la ciudadanía a que se unan a apoyar ya que no cuentan con los recursos necesarios, pero les ha sido imposible poder solventar los gastos médicos de la niña.

Leer más: Buscan con urgencia donadores de sangre para Marissa, niña con leucemia en Culiacán

"Me siento muy desesperada porque no tenemos dinero y ese tratamiento es para que ella no force la visa y no le empiecen los dolores de cabeza, el viernes tiene una cita para ver que me dicen los médicos", detalló Johana.

Ante la situación lo único que pide la familia es si alguien cuenta con los medicamentos los donen o si desean apoyar con recursos para poder comprar lo que los médicos indican se los agradecerían de todo corazón.

Para cualquier información o apoyo pueden contactar a la familia al número de teléfono 6672925772.