Buscan atrapar a menores en páginas para adultos dice titular de SIPINNA

Culiacán, Sinaloa.- Que los padres estén atentos sobre las páginas de internet que visitan sus hijos porque se ha detectado que los buscan enganchar en páginas de pornografía dijo Margarita Urías Burgos titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

A los menores les envían links de páginas o bien les mandan fotos por lo que se debe estar vigilando de manera constante sobre todo en esta cuarentena cuando niños y adolescentes tienen mayor oportunidad de navegar por redes sociales.

Los casos que se han detectado han sido reportados a las autoridades correspondientes. También pidió a los padres de familia a no maltratar a sus hijos a no gritarles no ejercer violencia sicológica porque esto les puede ocasionar una serie de afectaciones.

A los niños los invitó a denunciar cualquier tipo de violencia que sufran al 911 o las redes sociales de SIPINNA o a las del DIF Sinaloa.