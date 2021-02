Buscan con urgencia donadores de sangre para Marissa, niña con leucemia en Culiacán

Sinaloa.- Familiares de la niña Marissa Ulloa Castillo solicitan el apoyo y solidaridad de la ciudadanía para conseguir constantemente donadores de sangre tipo A positivo, esto tras ser diagnosticada con leucemia e iniciar el proceso de tratamiento contra la misma en el Hospital Pediátrico de Sinaloa en la ciudad de Culiacán.

La familia de la niña de 10 años de edad con síndrome de down solicita con urgencia almenas tres donadores de sangre para poder que sea transfundida y que su situación de salud mejore y se fortalezca para el periodo de tratamiento oncológico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Marissa se encuentra en atención médica oncológica en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, por lo que la familia requiere de la solidaridad de la ciudadanía ya que por su condición médica la necesidad de donadores de sangre son constantes y tiene que ser atendida.

"Hace dos semanas que se le diagnosticó la enfermedad al hacerle un estudio de médula ósea, pero esta tentativo que tipo es para combatirla con un tratamiento adecuado", expresó Marieta Ulloa Castillo la madre de la niña.

Leer más: Pide diputado de Morena evitar los despojos de viviendas a abuelitos en Sinaloa

Familiares de la pequeña se encuntra muy desesperada al no ser originarios de la ciudad y al no conocer tienen miedo de no conseguir los donadores, por ello tienen la fe y esperanza de superar la situación para que la niña Marissa se recupere y pueda superar la enfermedad que hoy está atravesando.

Marieta explicó que la donación de sangre es donar vida a los pequeños que se encuentran en esa misma situación y que solo dependen de ello, por eso pide que se comparta la información o si son del tipo de sangre A positivo los apoyen.

Quien sea el tipo de sangre y deseé donarle sangre a la pequeña Marissa pueden contactar a la familia al número de teléfono 6691155586.

Leer más: Diputados de Sinaloa no toman en cuenta para reformas a especialistas de animales