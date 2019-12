Buscan donadores de sangre para Jesús, hospitalizado en Culiacán

Culiacán.- Una noticia impactante fue para la familia de Jesús Andrés Meza Benítez de 40 años de edad quien recientemente se enteró de una posible enfermedad que ha ido deteriorando su vida, por lo que de ser una persona muy sana y trabajadora ahora necesita de donación de sangre para poder sobrevivir y estar estable para que se le realicen estudios médicos como de un tratamiento.

La situación que esta pasando Jesús junto a sus familiares es muy difícil pues desde el día Jueves 5 del presente mes esta internado en el Seguro Social del IMSS y buscan como conseguir donadores de sangre tipo 0 positivo o de cualquiera otra que se le pueda aplicar al enfermo.

Brenda Yesenia Meza hermana de Jesús Andrés comenta que desde hace un tiempo inicio con una imagen pálida y debilidad en su físico por lo que le insistió en visitar el medico para una revisión fue así como a Jesús Andrés Meza se le detecto una posible leucemia en su organismo o estudio en medula ósea por lo que hasta el momento no se le ha podido realizar un estudio a fondo y detectar exactamente la enfermedad que lo invade pues la falta de sangre es primordial para su estabilidad, ya que solo así se le podrá hacer un tratamiento contra el virus.

“Necesitan estabilizarlo, levantarle el nivel de hemoglobina porque el ahorita esta quemando todos los glóbulos rojos”, expresó.

La noticia para Brenda dice ser muy impactante por lo que aun esta en shock ya que su hermano paso de ser un hombre sano a estar en cama con la esperanza de seguir luchando por su vida.

Así mismo comento que al ser lento el proceso de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha visto la posibilidad de trasladarlo a otro hospital con mayor eficiencia pero eso le costaria alrededor de un millón de pesos, situación que es imposible para la familia, pues dependen de un salario mínimo y cuentan con otras deudas y pendientes.

“Es muy difícil conseguir donadores, son muchos los requisitos y es mucho el desespero no se que hacer he tenido que dejar de trabajar y volver porque necesito trabajar, ha sido muy degastante el pensar de como le vas hacer que vas hacer”, detallo.

Ante la situación de desespero que atraviesan, Brenda Meza le hace el llamado a la ciudadanía para que los apoyen en esta causa ya que es una de las situaciones que a todos les puede pasar y ofrecer ya que a veces no están conscientes de que puede pasar en cualquier momento,

“Hay personas que si pueden donar y no reaccionan, no es nomas mi hermano es mucha la gente y me doy cuenta que no hay donadores”.