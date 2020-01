Buscan impedir legislación del matrimonio igualitario en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La organización Vía Familia presentó una petición de revisión a la sentencia emitida por un juez local sobre la obligatoriedad de que el Congreso del Estado legalice el matrimonio igualitario.

El sacerdote Miguel Soto Gaxiola informó que los grupos profamilias decidieron impugnar el resolutivo, en base a que un juez de distrito no puede mandatar a un Congreso local sobre qué acciones emprender o qué iniciativas aprobar.

Dijo que se espera que otros grupos religiosos y profamilias también presenten recursos de revisión, aunque ninguno de ellos sean los demandados o demandantes iniciales; sin embargo, aseguró que el no estar involucrados como actores en la sentencia, no limita sus facultades de impugnar el resolutivo.

Nosotros pedimos una revisión a esta petición del juez porque un juez local no tiene por qué hacer recomendaciones a la legislatura, eso compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dijo.

No puede ordenar un juez en una legislatura qué votar y qué no, somos soberanos y ellos decidieron por la mayoría

Dijo Miguel Soto Gaxiola, Sacerdote.

No hubo omisión

Ante el contenido del resolutivo, el cual determina omisión por parte del Legislativo por no garantizar el derecho al matrimonio legal a la comunidad LGBT+, el sacerdote negó que existiera tal omisión y que lo conveniente será esperar a que el caso sea abordado por la Suprema Corte de Justicia.

No hubo omisión, no es omisión, no hubo omisión porque los diputados de esta legislatura la subieron a tribuna, ya la votaron y la votaron en contra de algunos, y dijo que no al matrimonio igualitario, ahora la Suprema Corte va a emitir una resolución sobre el Congreso

Manifestó.

Soto Gaxiola reiteró que la comunidad profamilia y de religiosos no está en contra de los que tienen preferencias sexuales que no corresponden a la heterosexualidad, sin embargo, sí a que su unión como esposos (as) sea legalizado.

Dijo que el Poder Legislativo tiene en su agenda muchas otras cuestiones y problemáticas que debe atender, por lo que distraerse en la legalización del matrimonio gay sería inadecuado.

Catalogó a la votación del matrimonio igualitario como una cortina de humo a las demás situaciones que deben afrontar los legisladores y que la están usando para desviar la atención a la pobreza, apoyos sociales y algunas otras leyes.

“El matrimonio igualitario es una cortina de humo que viene a tapar otras cuestiones, desvía la atención a los diputados de lo que deberían de atender”.