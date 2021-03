Buscan nuevo hogar 2 tigres y 2 leones rescatados de circos en Sinaloa

Sinaloa.- Dos hermosos ejemplares de tigre y dos leones buscan un nuevo hogar al estar ya totalmente rehabilitados, luego de haber sido de los primeros animales de circo rescatados por la Unidad de Rescate Animal de Sinaloa, destacó Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de AZCARM.

Destacó que estos cuatro felinos forman parte de un grupo de 60 que se encuentran bajo cuidado temporal en un Pivms (Predios o Instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aclaró que no todos los tigres, leones y leopardos que se tienen en resguardo vienen desde el 2015, sino que a través de los años les han ido llegando otros, a los cuales se les rehabilita, alimenta y da un espacio adecuado para habitar.

Leer más: Denuncian maestros del SNTE 27 falta de medicinas y atenciones médicas en Sinaloa

Sin embargo hoy se busca darles mayor espacio en algún zoológico o Pivms autorizado.

Audio: “Vamos a buscar zoológicos, vamos buscar lugares que puedan ellos, lugares que puedan darles su atención, obviamente lugares que estén registrados ante la Semarnat que tenga sus permisos, que estén actualizados en sus planes de manejo”, explicó.

Recordó que cuando entró en vigor la Ley General de Vida Silvestre en el 2015, que prohibía el uso de animales en los circos, no se previó el destino que tendrían todos estas especies, por lo que muchas de ellas, en su gran mayoría perecieron o fueron abandonados en los caminos.

El presidente de la Asociación Nacional de Zoológicos y Acuarios de México, explicó que a raíz de toda la problemática que se vino con el abandono de animales en las carreteas a orillas, de camino o por donación misma de los circos es que en Sinaloa surge la Unidad de Rescate Animal desde el zoológico de Culiacán.

Leer más: Espera Sinaloa una derrama económica de 700 mdp por Semana Santa

Nosotros de manera emergente adaptamos un área que tenemos en Costa Rica y a como pudimos empezamos a hacer rápido unos albergues para que de manera temporal estuvieran estos animales ahí”, expuso.

Explicó Ernesto Zazueta que muchos de estos felinos ya llegaron en mal estado de salud debido a que no se dio tiempo a los dueños de los circos a adaptarse y buscarles reservas o áreas porque no se dio la opción por parte de las mismas autoridades de determinar el destino de todos ellos ya desde el mismo legislativo no se previó en la ley.